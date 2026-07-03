Zároveň poznamenal, že vztah Spojených států s NATO není reciproční a je absurdní, aby Spojené státy ve stávajícím nastavení pokračovaly.
Trump opakovaně kritizuje evropské spojence v NATO za jejich reakci na válku, kterou Spojené státy společně s Izraelem zahájily proti Íránu. Včetně toho, že několik aliančních zemí Spojeným státům zabránilo využívat jejich základny k operacím souvisejícím s konfliktem.
Prezident rovněž dlouhodobě uvádí, že Evropa by měla převzít zodpovědnost za svou vlastní obranu a že Spojené státy už postupně začaly snižovat své závazky v Evropě.
V příspěvku Trump také doplnil tabulku výdajů partnerů v NATO v porovnání s USA, která ukazuje, že Spojené státy jsou zdaleka největším přispěvatelem.
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Pod tlakem amerického prezidenta se představitelé NATO na loňské schůzce dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP).
Nadcházející summit NATO, na kterém se sejdou zástupci 32 členských států, bude 7. a 8. července hostit Ankara. Aliance, založená v roce 1949, se stala obrannou silou pod vedením USA.
Připisuje se jí zásluha za udržení stability v Evropě, odražení Sovětského svazu a upevnění role Washingtonu jako světové velmoci na další desetiletí.
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1. dubna 2026