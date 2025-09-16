Trump poslal Národní gardu i do Memphisu. Má potírat kriminalitu

Autor: ,
  6:36
Prezident Spojených států Donald Trump v úterý podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém státě Tennessee. Za úkol mají potírat kriminalitu. Opatření se mají shodovat s těmi, které Trump již uvedl do praxe v hlavním městě Washingtonu. Národní garda je rezervní složkou amerických ozbrojených sil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií

Trump oznámil krok při návštěvě republikánského guvernéra Tennessee Billa Leeho v Oválné pracovně. Zásah v Memphisu označil za „kopii našich mimořádně úspěšných opatření“ ve Washingtonu.

V srpnu, když Trump oznámil vyslání gardy do Washingtonu, sliboval vymýtit v hlavním městě USA bezdomovectví a zatknout místní zločince. Ve Washingtonu nyní hlídkuje více než 2000 vojáků. Podobně Trump postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.

Trump pošle Národní gardu do Memphisu. Zásah plánuje i v New Orleansu

Kromě jednotek Národní gardy se do akce v Memphisu zapojí i představitelé několika federálních agentur, včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), Agentury pro potírání narkotik (DEA) či Úřadu pro imigraci a cla (ICE). „Posíláme tam teď velkou sílu,“ řekl Trump.

Krátce před Trumpovým oznámením Bílý dům uvedl na sociálních sítích, že celková míra kriminality v Memphisu je nadprůměrně vysoká. Učinil tak navzdory tomu, že memphiská policie nedávno oznámila, že celková kriminalita dosáhla 25letého minima. Navzdory celkovému poklesu se nicméně Memphis již roky potýká s násilím spojeným se střelnými zbraněmi, připomíná AP.

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Trump poprvé naznačil, že vyšle Národní gardu do Memphisu, už v pátek. Čelil přitom kritice demokratického starosty tohoto většinově černošského města Paula Younga. „O Národní gardu jsem nepožádal a nemyslím si, že je to cesta ke snížení kriminality,“ uvedl v pátek Young. Připustil však, že jeho město se příliš často umísťuje na nelichotivých místech statistik trestné činnosti.

Národní garda se stahuje z Los Angeles. Bezpráví polevuje, uvedl Pentagon

„Chicago bude pravděpodobně další,“ řekl Trump s tím, že zásah tam nebude okamžitý. Podle AP zde Trumpova administrativa naráží na silný odpor ze strany demokratického guvernéra Illinois J.B. Pritzkera a dalších místních představitelů.

Mezi dalšími městy, kde je zvažován blíže neupřesněný bezpečnostní zásah, zmínil Trump St. Louis a Baltimore.

Vstoupit do diskuse

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Trump poslal Národní gardu i do Memphisu. Má potírat kriminalitu

Prezident Spojených států Donald Trump v úterý podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém státě Tennessee. Za úkol mají potírat kriminalitu. Opatření se mají shodovat...

16. září 2025  6:36

Izrael zahájil pozemní ofenzivu do města Gaza, chce jej obsadit a zničit Hamás

Izraelská armáda zahájila v noci na úterý očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku předcházely intenzivní vzdušné útoky, doplnil. O plánu rozhodl izraelský...

16. září 2025  6:09

Chceme na podzim uspořádat nové rozhovory s USA, prohlásil ruský diplomat

Rusko věří, že se na podzim podaří uspořádat nové kolo rozhovorů se zástupci Spojených států s cílem vyjasnit sporné body ve vzájemných vztazích, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergeje...

16. září 2025  5:57

Zlevnit byty má vyšší daň. Překvapivé rady OECD na dostupnější bydlení v Česku

Premium

Razantně zvýšit daň z nemovitosti a nově ji navázat na tržní cenu bytu nebo domu, navrhuje Česku a Polsku jako nástroj ke snížení nedostupnosti bydlení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj...

16. září 2025

ANALÝZA: Politické násilí? Přijatelné. Co dělá z lidí v USA střelce a jejich fandy

Premium

Od smrti Abea Lincolna Američané stříleli na politiky tak nějak vždy, ale míra souhlasu a často i neskrývané radosti nad vraždou republikána Charlieho Kirka, která protryskává ze sítí, je...

16. září 2025

Ztráty kvůli extrémnímu počasí v Evropě přesáhly bilion korun, říká studie

Extrémní počasí, které zasáhlo Evropu během tohoto léta, způsobilo podle odhadu na úrovni celé EU krátkodobé ekonomické ztráty ve výši nejméně 43 miliard eur (1,046 bilionu Kč). Očekává se, že do...

16. září 2025

Nejtajnější akce CIA řídil Čech. Neznámý příběh muže, který přelstil i Putina

Premium

Nejutajovanější akce CIA, včetně verbování agentů v zahraničí a skryté operace proti nepřátelům Spojených států, donedávna řídil muž s českými kořeny. Identita Toma Rakusana byla pečlivě střeženým...

16. září 2025

Řekněte, že je Rusko nepřítel, chtěla Kovářová. Jedná s ním i Trump, opáčil Okamura

„Pokud bude aktivován článek 5, svým závazkům dostojíme,“ prohlásil ve volební debatě lídrů ve Středočeském kraji na CNN Prima News Robert Plaga, který vede kandidátku v hnutí favorizovaného...

15. září 2025,  aktualizováno  23:20

V centru Brna byly slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňovala policie

Jednotky integrovaného záchranného systému v pondělí večer provedly taktické cvičení v budově brněnského Janáčkova divadla. Policie v některých okolních ulicích omezila provoz a veřejnost poprosila,...

15. září 2025  19:08,  aktualizováno  21:32

Nad vládními budovami ve Varšavě se vznášel dron. Naváděli ho dva Bělorusové

Ochranka polské vlády zneškodnila dron létající nad vládními budovami ve Varšavě a zadržela dva běloruské občany. Okolnosti incidentu nyní vyšetřuje policie. V pondělí večer to oznámil polský premiér...

15. září 2025  21:29

Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne zranilo pět lidí. Záchranáři všechny odvezli do nemocnice, aby vyloučili vážnější zranění, řekla mluvčí...

15. září 2025  20:40

Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

Bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina, ruského podnikatele s kyperským občanstvím, a to v souvislosti s výbuchem dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v roce 2020. Mělo by se totiž jednat o...

15. září 2025  20:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.