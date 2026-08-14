Když americká delegace mířila v květnu do Číny, nesměl chybět ani majitel největší značky amerických elektromobilů. Už zde byla podle amerických médií atmosféra mezi oběma muži uvolněná. Na palubě prezidentského speciálu Air Force One Musk s prezidentem probíral výstavbu nových továren v USA.
Trump se zajímal o vesmírné starty a Muskova syna. Během cesty také zaznělo to, v co republikáni doufali. Miliardář přislíbil tučnou finanční podporu pro nadcházející podzimní volby.
Do případu se však nečekaně vložila vláda, která argumentuje tím, že odstavení elektrického napájení AI systémů využívaných ministerstvem obrany by poškodilo národní bezpečnost.