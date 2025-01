Útočníci v Las Vegas i New Orleans jednali sami, oba byli vojáci

Sedmatřicetiletý Livelsberger byl podle zdrojů 19 let příslušníkem armády. Trávil čas na základně dříve známé jako Fort Bragg v Severní Karolíně. Úřady prověřovaly jeho spojitost s 42letým americkým občanem Shamsudem-Dinem Jabbarem, který v noci na středu zabil dodávkou v New Orleans nejméně 15 lidí.

Jabbar mezi lety 2007 až 2015 také pracoval pro armádu a stejně jako Livelsberger podle AP pobýval ve Fort Bragg. Jejich služby se tam ale nepřekrývaly, podotkl jeden ze zdrojů agentury. A FBI spojitost obou činů prozatím vyloučila.

„V tuto chvíli se nedomníváme, že by se na útoku podílel někdo jiný než Shamsud-Din Jabbar, o němž jste již byli informováni,“ řekl podle stanice CNN zástupce ředitele protiteroristického oddělení FBI Christopher Raia. Ten zároveň incident, při kterém Jabbar v pickupu najel ve středu v noci do davu v New Orleansu a zabil nejméně 14 lidí, označil za teroristický čin.

„Jak víte, v Las Vegas také probíhá vyšetřování FBI. Sledujeme všechny možné stopy a nic nevylučujeme. V tuto chvíli však neexistuje žádná definitivní spojitost mezi útokem zde v New Orleansu a útokem v Las Vegas,“ dodal Raia s tím, že na spojování obou incidentů je ještě příliš brzy.

O souvislosti mezi oběma incidenty spekuloval dříve na síti X její majitel Elon Musk, který vlastní také firmu Tesla vyrábějící vozy Cybetruck. Musk přišel s tvrzením, že auto použité v New Orleans i vůz Cybertruck v Las Vegas byly zapůjčené přes platformu Turo, pomocí které mohou jednotlivci pronajímat svá vozidla.

„Firma s orgány činnými v trestním řízení aktivně spolupracuje při vyšetřování obou incidentů. Nedomníváme se, že by některý z nájemců zapojených do útoků v Las Vegas a v New Orleans měl kriminální minulost, která by je identifikovala jako bezpečnostní hrozbu,“ citoval server The Telegraph mluvčího firmy Turo.

Při útoku půjčeným pick-upem zabil Jabbar v noci na 1. ledna v New Orleans nejméně 15 lidí a dalších 30 zranil. Úřady čin považují jako teroristický útok a prověřují možnost, že muž nejednal sám. V autě našly mimo jiné vlajku teroristické organizace Islámský stát (IS), zbraně a zařízení, které vypadalo jako podomácku vyrobená výbušnina.

Před hotelem nadcházejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas vybuchl 1. ledna vůz Tesla Cybertruck. Při explozi zemřel Livelsberger a dalších sedm lidí bylo zraněno. Záběry z místa ukazují, že ve voze byly nádoby naplněné palivem a zbytky pyrotechniky.