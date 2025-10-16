Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump

Indický premiér Naréndra Módí ujistil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Trump to řekl ve středu na tiskové konferenci v Bílém domě. Doplnil, že teď je čas, aby Čína udělala to samé. Trump na zboží z Indie, která je dlouhodobě americkým spojencem, uvalil kvůli nákupům ruské ropy 50procentní cla.
Americký prezident Donald Trump při jednání se svým argentinským protějškem...

Americký prezident Donald Trump při jednání se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump na cestě do Izraele (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Ruský prezident Vladimir Putin si podává ruku s indickým premiérem Naréndrou...
„Neměl jsem radost z toho, že Indie kupovala ruskou ropu a on mě dnes ujistil, že nebudou kupovat ropu z Ruska. Je to velký krok,“ řekl Trump, podle něhož Dillí s nákupy přestane v krátké době.

Americký prezident opakovaně apeloval na evropské spojence, aby také zavedli vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Pokud tak učiní, je prý připraven uvalit sankce na Moskvu, což zatím neudělal.

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Agentura Reuters v srpnu napsala, že Indie tím, že po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zvýšila dovoz zlevněné ropy z Ruska, ušetřila 17 miliard dolarů (360 miliard korun). Vysoká americká cla na dovoz do USA tyto zisky ale rychle smažou, předpokládala.

