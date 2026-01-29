Jednadvacetiletá Elysia Moralesová patří mezi mladé lidi, kteří pomohli Donaldu Trumpovi vyhrát prezidentské volby. Ačkoliv Američané mladší třiceti let celkově preferovali jeho protikandidátku Kamalu Harrisovou, Trump si oproti předchozím prezidentským volbám dokázal u této skupiny polepšit o nezanedbatelných třináct procentních bodů.
Nyní si však Moralesová své rozhodnutí vyčítá. Jako vnučce mexického přistěhovalce jí vadí agresivní chování imigračních úřadů v amerických městech, zejména pak zabití Alexe Prettiho v Minneapolisu. Přestože dříve působila jako viceprezidentka protrumpovské organizace Turning Point USA na vysoké škole Saint Mary’s College v Indianě a byla také členkou národního výboru College Republicans of America, obě funkce opustila. „Tohle není strana, do které jsem se kdysi přihlásila a zaregistrovala,“ řekla o republikánech deníku The Wall Street Journal.
Prakticky proměnil svou největší přednost – tvrzení, že jako obchodník dokáže spravit ekonomiku – ve svou největší slabinu. Lidé mají pocit, že ekonomiku nepovažuje za prioritu, a to je zásadní problém.