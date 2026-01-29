Co to předvádí? Mladí Američané litují, že volili Trumpa, děsí je ICE i konflikty v cizině

Muž šlapající na obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa. (28. ledna 2026ú | foto: ČTK

Jan Hron
  19:00
Američané mladší 30 let, kteří volili Donalda Trumpa, se začínají k prezidentovi stavět čím dál kritičtěji. V průzkumech vyjadřují nespokojenost s jeho vládou. Vadí jim násilné počínání imigračních úřadů i to, že se prezident věnuje spíše zahraničním záležitostem než těm domácím. Mladí lidé mají pocit, že nedosáhnou na život střední třídy – a jejich frustrace míří právě na Trumpa.

Jednadvacetiletá Elysia Moralesová patří mezi mladé lidi, kteří pomohli Donaldu Trumpovi vyhrát prezidentské volby. Ačkoliv Američané mladší třiceti let celkově preferovali jeho protikandidátku Kamalu Harrisovou, Trump si oproti předchozím prezidentským volbám dokázal u této skupiny polepšit o nezanedbatelných třináct procentních bodů.

Nyní si však Moralesová své rozhodnutí vyčítá. Jako vnučce mexického přistěhovalce jí vadí agresivní chování imigračních úřadů v amerických městech, zejména pak zabití Alexe Prettiho v Minneapolisu. Přestože dříve působila jako viceprezidentka protrumpovské organizace Turning Point USA na vysoké škole Saint Mary’s College v Indianě a byla také členkou národního výboru College Republicans of America, obě funkce opustila. „Tohle není strana, do které jsem se kdysi přihlásila a zaregistrovala,“ řekla o republikánech deníku The Wall Street Journal.

Prakticky proměnil svou největší přednost – tvrzení, že jako obchodník dokáže spravit ekonomiku – ve svou největší slabinu. Lidé mají pocit, že ekonomiku nepovažuje za prioritu, a to je zásadní problém.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

