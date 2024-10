Trump šokoval slovy o „okupované Americe“ a vyslání armády do ulic

Do amerických prezidentských voleb zbývá pouhý týden a Donald Trump ještě přitvrdil v už tak vyhroceném vedení kampaně. Na mítinku v New Yorku mluvil o invazi imigrantů a slíbil, že v případě svého vítězství vyšle do ulic armádu. Představil rovněž plán na masové deportace přistěhovalců. Jedním výrokem se podle zámořských médií zapsal do historie.