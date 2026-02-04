„Zjistil jsem, že by nám možná prospělo postupovat trochu jemněji,“ poznamenal Trump, jehož administrativa po zastřelení dvou Američanů v Minneapolisu imigračními agenty čelila vlně kritiky. Zároveň se ale devětasedmdesátiletý prezident vyjádřil pro tvrdost, protože „máme co do činění s opravdu tvrdými zločinci“.
Také Homan dnes poznamenal, že „prezident Trump naprosto zamýšlí provádět masové deportace ...a imigrační zásahy budou pokračovat každý den napříč touto zemí“. Dal prý v této věci slib.
Po krvavých zátazích dohled. Agenti ICE dostanou v Minneapolisu kamery na tělo
Americká vláda do Minnesoty, která leží u kanadských hranic, původně vyslala více než 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci.
Podle Homana teď s vládou začali více spolupracovat šerifové a okresní věznice v Minnesotě, což umožňuje snížit počet federálních imigračních agentů. Homan od místních úřadů požaduje, aby informovaly Úřad pro imigraci a cla (ICE), když z věznic propouštějí migranty, kteří jsou v zemi nelegálně.
V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.
V USA zatkli bývalého moderátora CNN, v kostele natáčel protest proti ICE
Z více než 3000 federálních imigračních agentů nasazených v Minnesotě jich nejméně 2000 patří k ICE a nejméně 1000 z nich jsou příslušníky CBP.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová v pondělí oznámila, že všichni agenti ICE v terénu v Minneapolisu budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Kamery budou na těle nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS, tedy i zaměstnanci CBP.