Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil dnes Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan na tiskové konferenci. Homan rozhodnutí zdůvodnil zlepšením spolupráce s úřady v Minnesotě při zadržování migrantů. Sám Trump později v rozhovoru s televizí NBC News řekl, že by vládě možná prospěl trochu mírnější přístup k imigraci, ale že je stále potřeba být tvrdý.
Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...

Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve federální budově Bishop Whipple v Minneapolis, 4. února 2026. | foto: AP

„Zjistil jsem, že by nám možná prospělo postupovat trochu jemněji,“ poznamenal Trump, jehož administrativa po zastřelení dvou Američanů v Minneapolisu imigračními agenty čelila vlně kritiky. Zároveň se ale devětasedmdesátiletý prezident vyjádřil pro tvrdost, protože „máme co do činění s opravdu tvrdými zločinci“.

Také Homan dnes poznamenal, že „prezident Trump naprosto zamýšlí provádět masové deportace ...a imigrační zásahy budou pokračovat každý den napříč touto zemí“. Dal prý v této věci slib.

Po krvavých zátazích dohled. Agenti ICE dostanou v Minneapolisu kamery na tělo

Americká vláda do Minnesoty, která leží u kanadských hranic, původně vyslala více než 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci.

Podle Homana teď s vládou začali více spolupracovat šerifové a okresní věznice v Minnesotě, což umožňuje snížit počet federálních imigračních agentů. Homan od místních úřadů požaduje, aby informovaly Úřad pro imigraci a cla (ICE), když z věznic propouštějí migranty, kteří jsou v zemi nelegálně.

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

V USA zatkli bývalého moderátora CNN, v kostele natáčel protest proti ICE

Z více než 3000 federálních imigračních agentů nasazených v Minnesotě jich nejméně 2000 patří k ICE a nejméně 1000 z nich jsou příslušníky CBP.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová v pondělí oznámila, že všichni agenti ICE v terénu v Minneapolisu budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Kamery budou na těle nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS, tedy i zaměstnanci CBP.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s italskou premiérkou Giorgiou...

Od naší zpravodajky v Itálii Předseda vlády Andrej Babiš se ve středu setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Domluvili se na přípravě akčního plánu spolupráce mezi Českou republikou a Itálií. Babiš Meloniovou označil...

4. února 2026  20:39

Argentina chce vyslechnout exprezidenta Madura. Požádala USA o jeho vydání

Soudní kresba zachycující Nicoláse Madura u soudu v New Yorku (5. ledna 2026)

Argentinská justice požádala ve středu Spojené státy o vydání sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura kvůli vyšetřování zločinů proti lidskosti. Maduro je zadržován v USA, které se ho...

4. února 2026  20:33

Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Kabinet Andreje Babiše hravě ustál hlasování o nedůvěře, k opozici se nepřidal ani jeden z poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, navíc opozičním stranám chybělo jejich vlastních osm poslanců....

4. února 2026,  aktualizováno  20:30

Trumpův styl je drsný, ale funguje. Rusové nedostanou nic, říká americký stratég

Premium
Americký bezpečnostní analytik a konzervativní politický komentátor James...

Pětadvacet let sloužil v americké armádě, má bohaté zkušenosti z tvorby bezpečnostní strategie USA. Dnes vyděšeným Evropanům vysvětluje, co od nich Donald Trump vlastně chce - kromě Grónska. „Spoustě...

4. února 2026

Na dálnici D1 se srazil kamion se dvěma dodávkami, provoz u Brna je přerušen

Ilustrační snímek

Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila ve středu po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Brno. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu číslo 168 u Devíti křížů ve směru na Domašov...

4. února 2026  19:46

Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

Fotografie z fyzikální konference z roku 2006 na nedalekém ostrově, kterou...

Jméno světoznámého fyzika Stephena Hawkinga se v lednu 2024 objevilo v odtajněných soudních dokumentech spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nově zveřejněné dokumenty...

4. února 2026  19:37

VIDEO: Ukrajinské drony v akci. Ohnivé gejzíry šlehaly z železničních cisteren

U ruského Tambova hoří železniční cisterny s benzinem

Na nádraží ve městě Mičurinsk v ruské Tambovské oblasti vzplálo ve středu přinejmenším pět cisteren s benzinem, informovala ruská média. Podle ruských úřadů vlak s cisternami vykolejil. Stalo se tak...

4. února 2026  19:29

Za pokus o atentát na Trumpa na golfu na Floridě dostal muž doživotí

Ryan Wesley Routh, který se v neděli 15. září 2024 pokusil spáchat atentát na...

Muže, který údajně chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami,...

4. února 2026  18:55,  aktualizováno  19:05

Právo Evropanů je víc než právo kriminálníků, řekl Babiš po jednání s Meloniovou

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s italskou premiérkou Giorgiou...

Od naší zpravodajky v Itálii Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes v Římě shodl s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, že právo na bezpečnost Evropanů je víc než právo nějakého kriminálníka, který něco provede. A to si přeje...

4. února 2026,  aktualizováno  18:52

Ruský komik dostal skoro šest let za vtipy o veteránech a Ježíši

Život v Moskvě (7. července 2025)

Ruského komika poslal ve středu moskevský soud na téměř šest let do vězení mimo jiné za vtip o beznohém válečném veteránovi. Vyvolal tím pobouření už mezi nacionalisty a vojenskými blogery. Artěmij...

4. února 2026  18:30

Přilil benzín do ohně, dělá z nás rukojmí svého ega, tepe opozice Macinku

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka dorazil do Sněmovny na jednání o...

Slova šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, jimiž zaútočil ve Sněmovně na prezidenta Petra Pavla, že bojuje s temnou stránkou své osobnosti, ještě zesílila kritiku opozice na mimořádné...

4. února 2026  5:55,  aktualizováno  18:30

