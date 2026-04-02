V příspěvku na své sociální síti Trump označil Bondiovou za americkou patriotku a loajální přítelkyni, která věrně vykonávala funkci ministryně spravedlnosti v uplynulém roce. „Pam odvedla skvělou práci při dohlížení na masivní potírání násilné kriminality po celé zemi,“ uvedl. Ministryně podle prezidenta zamíří do soukromého sektoru, kde bude vykonávat „tolik potřebnou a důležitou“ práci.
Úřadujícím ministrem spravedlnosti se podle Trumpa stane dosavadní náměstek Todd Blanche. Prezident jej označil za talentovaného a respektovaného právního odborníka.
Agentura Reuters přitom naznačuje, že Bondiové zlomila vaz kauza Epsteinových spisů, za kterou čelila kritice i od prezidentovi obvykle věrných republikánů. Trumpovi prý vadilo zveřejňování složek. Záležitost mu totiž způsobila politické problémy a znovu přitáhla pozornost k jeho někdejšímu přátelství s Epsteinem, o němž uvedl, že skončilo před desítkami let.
Prezident byl pak dále údajně také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl sám vznést trestní obvinění.
Samotná Bondiová přitom dle Reuters narušila dlouhodobou tradici nezávislosti ministerstva spravedlnosti na Bílém domě při vyšetřování. Kritici například upozorňovali, že propustila desítky kariérních žalobců, kteří pracovali na vyšetřováních nepohodlných pro Trumpa.
Odvolání by mohlo vést ke změně strategie na ministerstvu spravedlnosti a potenciálně k obnovenému tlaku na využití amerického právního systému proti Trumpovým odpůrcům, píše Reuters.
Bondiová je druhou vysoce postavenou Trumpovou spolupracovnicí, se kterou prezident rozvázal spolupráci. V březnu odvolal ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou.