Existují mimozemšťané? Trumpova vláda objevila „zajímavé“ dokumenty

  8:49
Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že jeho vláda při prověřování materiálů týkajících se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) objevila řadu „zajímavých“ dokumentů a že první část z nich by měla být brzy zveřejněna.
Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele Dream City Church v Phoenixu. (17. dubna 2026) | foto: AP

„Musím říct, že jsme našli spoustu velmi zajímavých dokumentů a první zveřejnění začne velmi, velmi brzy, takže si můžete ověřit, zda je tento jev pravdivý,“ řekl americký prezident svým příznivcům na akci pořádané konzervativní skupinou Turning Point USA.

Trump 20. února nařídil ministerstvu obrany a dalším federálním úřadům, aby začaly zveřejňovat vládní spisy o mimozemšťanech, mimozemském životě, neidentifikovaných vzdušných jevech (UAP) a o UFO, a to vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o toto téma.

Sám tvrdí, že neviděl žádné důkazy o mimozemšťanech a že neví, jestli jsou skuteční, nebo ne.

Současný šéf Bílého domu tehdy také nařkl bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, že vyzradil utajované informace, když o mimozemšťanech veřejně hovořil.

Obama 14. února vyvolal rozruch výrokem, že mimozemšťané existují, ale že je ještě neviděl. Později upřesnil, že za svého působení ve funkci prezidenta neviděl žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt se Zemí, ale že vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velká pravděpodobnost, že tam existuje život.

Pentagon v posledních letech vyšetřoval hlášení o UFO a vysocí vojenští představitelé v roce 2022 uvedli, že nemají žádné důkazy o tom, že mimozemšťané navštívili Zemi nebo že by zde havarovala jejich kosmická loď.

Podle zprávy Pentagonu z roku 2024 vyšetřování americké vlády od konce druhé světové války neobjevilo žádné důkazy o mimozemské technologii. Většina hlášení o UFO se podle zprávy týkala mylně identifikovaných běžných objektů a jevů.

16. února 2026
Existují mimozemšťané? Trumpova vláda objevila „zajímavé" dokumenty

Akční letáky
