Přibližně osm z deseti dospělých Američanů, konkrétně 79 procent, dnes tvrdí, že imigrace je pro zemi přínosem. To je nárůst oproti 64 procentům, kteří stejně odpověděli před rokem, a nejvyšší hodnota za 25 let. Pouze dva z deseti dospělých Američanů nyní tvrdí, že imigrace je špatná věc, což je o 32 procentních bodů méně než loni.

Během funkčního období demokratického prezidenta Joea Bidena se negativní názory na imigraci výrazně zvýšily a dosáhly maxima v měsících před nástupem republikána Donalda Trumpa do Bílého domu v letošním lednu. Nové údaje agentury Gallup naznačují, že Američané se vracejí k pozitivnějšímu názoru na migraci, což by mohlo zkomplikovat Trumpovu snahu o rozsáhlé deportace a další pokračování v přísné protiimigrační politice, píše AP. Aktuální průzkum ukazuje klesající podporu pro masové deportace, které Trump prosazoval již před zvolením.

Podíl Američanů, kteří si přejí, aby se imigrace ve Spojených státech snížila, klesl z 55 procent na 30 procent. Přibližně čtyři z deseti respondentů říkají, že imigrace by měla být zachována na současné úrovni, a pouze 26 procent respondentů tvrdí, že by se měla zvýšit.

Obecně se názory Američanů na imigrační politiku v posledním roce dramaticky změnily, a to i mezi voliči Republikánské strany, kteří jsou od Trumpova nástupu do úřadu mnohem spokojenější s úrovní imigrace, vzhledem k tomu, že počet ilegálních překročení hranic letos prudce poklesl. Zároveň ale začali více podporovat cestu k občanství pro přistěhovalce bez dokladů, kteří již v USA pobývají.

Pozitivnější pohled na imigraci je dán především posunem mezi republikány a nezávislými, vyplývá z průzkumu. Přibližně dvě třetiny republikánů nyní tvrdí, že přistěhovalci jsou pro zemi přínosem, zatímco loni to bylo 39 procent. A nezávislí se posunuli z loňských přibližně dvou třetin na letošních 80 procent. Demokraté si převážně pozitivní pohled na imigraci v posledních letech zachovali.

Průzkum naznačuje, že ostré protiimigrační názory republikánů, které se projevily před listopadovými volbami a které pomohly Trumpovi k návratu do Bílého domu, již do značné míry vyprchaly. Podíl republikánských voličů, kteří tvrdí, že by se imigrace měla snížit, klesl za poslední rok z vysokých 88 procent na 48 procent. Téměř čtyři z deseti voličů Republikánské strany nyní říkají, že úroveň imigrace by měla zůstat stejná, a jen asi jeden z deseti by si přál její zvýšení.

Průzkum prováděla letos v červnu agentura Gallup na vzorku 1 402 dospělých Američanů, mezi nimiž byli zahrnuti Hispánci i černoši tak, aby odpovídal národním demografickým údajům.