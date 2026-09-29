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Trumpovy deportace migrantů do třetích zemí mohou pokračovat, rozhodl soud

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  22:22
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026) | foto: AP

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)
Migrantky v táboře pro bezdomovce v San Diegu. (8. srpna 2024)
Migrantky v táboře pro bezdomovce v San Diegu. (8. srpna 2024)
Nejvyšší soud Spojených států amerických ve Washingtonu.
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Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, zatímco soudci posoudí, zda je tato politika legální. Soud svým úterním rozhodnutím v poměru šesti ku třem pozastavil rozhodnutí odvolacího soudu, které tyto deportace zablokovalo.

Federální prokurátoři uvedli, že rozhodnutí soudu nižší instance vedlo ke zrušení deportačního letu, na kterém mělo být asi 70 lidí směřujících do třetích zemí.

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Nejvyšší soud v úterý uvedl, že si v prosinci vyslechne argumenty. Podle rozhodnutí nižších soudů musejí mít migranti skutečnou šanci se odvolat, než budou deportováni do zemí, na které nemají žádné vazby. Nejvyšší soud se věcí zabýval již loni a tehdy vládě umožnil v praxi dočasně pokračovat.

Trumpova administrativa podle skupin na ochranu práv od loňského spuštění deportační kampaně do 29 zemí deportovala více než 25 tisíc migrantů, z toho většinu do Mexika.

Deportace do třetích zemí jsou jedním z nástrojů Trumpovy administrativy ke splnění volebního slibu masových deportací migrantů, kteří v USA pobývají nelegálně.

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Vláda dosud deportovala migranty mimo jiné do politicky nestabilního Jižního Súdánu, kam americké ministerstvo zahraničí Američanům důrazně nedoporučuje cestovat kvůli riziku kriminality, únosů a ozbrojených konfliktů, jakož i do Ugandy, Rovníkové Guineje, Libérie, Středoafrické republiky a dalších zemí.

Trumpova vláda uvedla, že migranty s pravomocným rozsudkem o vyhoštění posílá do třetích zemí, pokud je nelze vrátit do jejich vlasti nebo pokud je jejich rodné země nechtějí přijmout, a to včetně osob se záznamem v rejstříku trestů. Tyto vlády poskytují záruky, že migranti nebudou pronásledováni ani mučeni, uvedli federální právníci.

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Někteří migranti se však přesto ocitli ve vězení v zemích, o kterých před svým příjezdem nikdy neslyšeli. Někteří také čelí vážným bezpečnostním rizikům a nezbývá jim nic jiného, než se vrátit do zemí, ze kterých uprchli. Mnozí z nich nemají žádnou trestnou minulost a bylo zjištěno, že jim hrozí mučení nebo pronásledování, uvedli právníci zastupující migranty.

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