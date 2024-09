Jedí psy a kočky Američanů, řekl Trump o migrantech. Harrisová se mu vysmála

„Mnoho měst o tom nechce mluvit, protože se za to tolik stydí,“ řekl Trump ve své kritice migrantů v zemi. „Lidé, kteří přišli do Springfieldu, tam jedí psy. Jedí kočky. Jedí domácí mazlíčky lidí, kteří tady žijí. A to je to, co se děje v naší zemi a je to hanba.“

Jeho soupeřku Harrisovou slova rozesmála. Ani moderátory debaty exprezident nepřesvědčil. David Muir z ABC News uvedl, že jeho stanice se spojila s vedením zmíněného města ve státě Ohio, které jí sdělilo, že „nebyly zaznamenány žádné věrohodné zprávy o konkrétních stížnostech na zranění nebo týrání domácích zvířat jednotlivci z komunity přistěhovalců“.

„Lidé v televizi řekli: ‚Mého psa vzali a použili k jídlu‘,“ trval na svém Trump. „Zjistíme, jak to je,“ řekl nakonec.

Trump očividně narážel na spekulace na sociálních sítích, že domácí mazlíčky konzumují imigranti z Haiti. Konspirační teorie se rozšířila poté, co se na platformě X objevil příspěvek údajné obyvatelky Springfieldu, podle níž „kamarád dcery souseda“ viděl poraženou kočku pověšenou na stromě, kterou se chystali sníst právě Haiťané.

Příspěvek se ihned rozšířil na protiimigračních sociálních účtech. Naráželi na něj i prominentní republikáni a jejich vlivní podporovatelé, jako je majitel X Elon Musk. Texaský senátor Ted Cruz sdílel obrázek koček, které s úpěnlivým pohledem prosí, aby voliči hlasovali „pro Trumpa, aby je haitští imigranti nesnědli“.

Trumpův kandidát na viceprezidenta, senátor za Ohio J. D. Vance, uvedl, že jeho kancelář obdržela zprávy od obyvatel Springfieldu, podle nichž haitští imigranti unášeli a jedli zvířata jejich „sousedů“. „Je možné, samozřejmě, že všechny tyto zvěsti se ukážou jako falešné,“ připustil nicméně.

Springfieldská police uvedla, že nemá žádné zprávy, které by nařčení migrantů potvrzovaly. Deník USA Today připomíná, že policie v srpnu v Cantonu – rovněž ve státě Ohio – zadržela sedmadvacetiletou ženu, která údajně zabila a snědla kočku v přítomnosti více lidí. Žena je však místní, nikoliv imigrantka z Haiti.

Springfield v poslední době přijal 15 tisíc migrantů z Haiti, jejich počet se tím zvedl na 20 tisíc. Ohio žádá federální vládu, aby mu s přistěhovalci pomohla. Kancelář generálního prokurátora státu uvedla, že problém nejsou ani tak samotní migranti, jako skutečnost, že v krátké době do státu dorazilo velké množství lidí, kteří vyvolávají tlak na sociální, zdravotnické a ekonomické služby.