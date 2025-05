„Prosím pomozte,“ napsala žena Vietnamce, který byl údajně spolu s dalšími jedenácti lidmi deportován do Jižního Súdánu. Ve skupině byli také státní příslušníci Laosu, Thajska, Pákistánu a Mexika. „Tohle nemohou dělat.“

Právníci organizace National Immigration Litigation Alliance, která bojuje za lepší práva migrantů, požádali soudce Briana Murphyho, aby vydal mimořádný příkaz, který by zabránil jejich vyhoštění. Argumentovali, že imigrační úřady porušují dřívější rozhodnutí soudu, podle něhož musí lidé dostat „smysluplnou příležitost“ namítnout, že poslání do země mimo jejich domovinu by ohrozilo jejich bezpečnost.

Podle Murphyho se úředníci skutečně mohou dopouštět „pohrdání soudem“. Přikázal, aby američtí činitelé identifikovali migranty, kterých se vyhoštění týká a uvedli, zda měli možnost vznést proti tomu námitky. Rovněž požaduje, aby vláda poskytla informace o místu, kam poslala migranty, uvádí agentura AP.

Murphy nenařídil, aby se letadlo vrátilo zpět do USA, ale uvedl, že migranti musí zůstat ve vládní péči a musí s nimi být „humánně zacházeno“ až do středečního slyšení soudu s americkými činiteli. Podle něj to může znamenat, že deportační let bude ponechán na letištní ploše.

Právnička amerického ministerstva spravedlnosti Elianis Perezová uvedla, že úřady jednoho z migrantů, který je Barmánec, vrátily do jeho domoviny a ne Jižního Súdánu. Odmítla sdělit, kam byl deportován Vietnamec, s tím, že jde o „tajné“ informace. Podle ní byl odsouzený za vraždu. Řekla, že na palubě deportačního letadla byl přinejmenším jeden muž odsouzený za znásilnění.

Jižní Súdán sužují opakované případy násilí, kvůli kterým není bezpečný ani pro místní, podotýká agentura Reuters. USA samy přijaly několik obyvatel země s tím, že jim v jejich domovině hrozí nebezpečí.

Trump usiluje o splnění svých volebních slibů o zbavení USA nelegálních migrantů. Dostává se tím opakovaně do sporů s americkými soudy.

Dobrovolné deportace

Šéf Bílého domu hledá různé způsoby, jakými migranty z USA dostat. V pondělí Spojené státy vyslaly první lety v rámci takzvaných „dobrovolných deportací“. Do Hondurasu a Kolumbie vrátily 68 přistěhovalců.

Americká vláda jim poskytla kreditní kartu s tisícem dolarů a nabídkou mít možnost jednoho dne požádat o legální vstup do USA. Jedním z těch, kdo by toho chtěl využít, je Kevin Antonio Posadas, který žil tři roky v Houstonu. Tvrdí, že se nebál vyhoštění, ale do Hondurasu se vrací kvůli rodině.

„Chtěl jsem vidět svou rodinu a matku,“ řekl Posadas. „Je to dobré, protože ušetříte náklady na let, pokud máte v úmyslu odjet.“