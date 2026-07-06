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Trump si opět dobírá Meloniovou. Na nové fotce na něho kouká jako na svatý obrázek

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  9:56
Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...

Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří americký prezident Donald Trump s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou během summitu G7 ve městě Evian ve východní Francii. (17. června 2026) | foto: andout / Palazzo Chigi press office / AFPProfimedia.cz

AI generovaný obrázek Donalda Trumpa a Giorgie Meloniové
Italská premiérka Georgia Meloniová, francouzský prezident Emmanuel Macron a...
Americký prezident Donald Trump v Egyptě na summitu o ukončení války v Gaze s...
Prezident Donald Trump hovoří s německým kancléřem Friedrichem Merzem (vlevo),...
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Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem Severoatlantické aliance znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Na své sítí Truth Social v noci na dnešek uvedl, že potřebuje zákaz přiblížení, který by ho ochránil před pozorností Meloniové.

Italská ministerská předsedkyně, která kdysi patřila k Trumpovým oblíbeným evropským politikům, se na přiložené fotografii upravené umělou inteligencí dívá na amerického prezidenta tak nadšeně jako na svatý obrázek.

Spor mezi Trumpem a Meloniovou začal v polovině června, když Trump v krátkém rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová na summitu zemí G7 ve Francii úpěnlivě prosila o společnou fotku. Podle amerického prezidenta to dělala zřejmě proto, aby si v Itálii vylepšila preference. Meloniová popřela, že by na pořízení společné fotografie naléhala a vzkázala Trumpovi, aby se staral o vlastní preference.

Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří americký prezident Donald Trump s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou během summitu G7 ve městě Evian ve východní Francii. (17. června 2026)
AI generovaný obrázek Donalda Trumpa a Giorgie Meloniové
Italská premiérka Georgia Meloniová, francouzský prezident Emmanuel Macron a americký prezident Donald Trump na summitu G7 (16. června 2026)
Americký prezident Donald Trump v Egyptě na summitu o ukončení války v Gaze s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou (13. října 2025)
8 fotografií

Itálii i další evropské spojence Trump kritizoval v posledních týdnech za jejich postoj k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. Podle amerického prezidenta evropské státy ze Severoatlantické aliance USA dostatečně nepodpořily.

Právě vztahy mezi Trumpem a evropskými spojenci budou jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře, který začíná v úterý. Vloni země NATO na tlak Spojených států souhlasily s postupným navyšováním obranných výdajů na 3,5 procenta HDP. Byla to reakce na Trumpovu kritiku, že evropské země a Kanada příliš spoléhají na Spojené státy při zajišťování své bezpečnosti.

Kdo lže? Trump se s Meloniovou stále pře o společnou fotku, kamarádit se už nechce

Jediné bilaterální jednání, které má Trump zatím na plánu v Turecku, je s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Erdoganovi, který podle kritiků vede Turecko k čím dál více autoritářskému zřízení, Trump v minulosti vyjadřoval sympatie.

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