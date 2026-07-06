Italská ministerská předsedkyně, která kdysi patřila k Trumpovým oblíbeným evropským politikům, se na přiložené fotografii upravené umělou inteligencí dívá na amerického prezidenta tak nadšeně jako na svatý obrázek.
Spor mezi Trumpem a Meloniovou začal v polovině června, když Trump v krátkém rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová na summitu zemí G7 ve Francii úpěnlivě prosila o společnou fotku. Podle amerického prezidenta to dělala zřejmě proto, aby si v Itálii vylepšila preference. Meloniová popřela, že by na pořízení společné fotografie naléhala a vzkázala Trumpovi, aby se staral o vlastní preference.
Itálii i další evropské spojence Trump kritizoval v posledních týdnech za jejich postoj k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. Podle amerického prezidenta evropské státy ze Severoatlantické aliance USA dostatečně nepodpořily.
Právě vztahy mezi Trumpem a evropskými spojenci budou jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře, který začíná v úterý. Vloni země NATO na tlak Spojených států souhlasily s postupným navyšováním obranných výdajů na 3,5 procenta HDP. Byla to reakce na Trumpovu kritiku, že evropské země a Kanada příliš spoléhají na Spojené státy při zajišťování své bezpečnosti.
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Kdo lže? Trump se s Meloniovou stále pře o společnou fotku, kamarádit se už nechce
Jediné bilaterální jednání, které má Trump zatím na plánu v Turecku, je s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Erdoganovi, který podle kritiků vede Turecko k čím dál více autoritářskému zřízení, Trump v minulosti vyjadřoval sympatie.