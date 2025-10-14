Jste krásná, velebil Trump Meloniovou. Ztrapnil Starmera a tahal se s Macronem

Italská premiérka Giorgia Meloniová se na summitu v Egyptě dočkala chvály od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ji označil za krásnou. Její zjev pochválil i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, podle něhož by ale měla přestat kouřit. Trump též nazval kanadského premiéra Marka Carneyho prezidentem a pak vtipkoval, že je to lepší, než kdyby ho označil za guvernéra. A to nebylo vše.

Rozjařený Trump v egyptském Šarm aš-Šajchu představoval lídry zemí, kteří se účastnili setkání týkajícího se otázky míru na Blízkém východě. „Máme zde ženu, mladou ženu, která je…,“ zarazil se při představování italské premiérky. „Nemohu to říct, protože obvykle je to konec vaší politické kariéry, když řeknete, že je to krásná mladá žena. Nyní, když ve Spojených státech řeknete o ženě, že je krásná, je to konec vaší politické kariéry,“ postěžoval si na politickou korektnost v USA.

Americký prezident Donald Trump na summitu o ukončení války v Gaze. Účastnila se jej i italská premiérka Giorgia Meloniová či britský premiér Keir Starmer. (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump v Egyptě na summitu o ukončení války v Gaze s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump na summitu o ukončení války v Gaze. Účastnila se jej i italská premiérka Giorgia Meloniová či britský premiér Keir Starmer. (13. října 2025)
Světoví lídři pózují na summitu o ukončení války v Gaze, který se konal v egyptském Šarm aš-Šajchu. (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump v Egyptě na summitu o ukončení války v Gaze s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou (13. října 2025)
„Ale já to risknu,“ dodal Trump, načež se otočil na za ním stojící Meloniovou. „Kde je? Tady je. Nevadí vám, když vás nazvu krásnou, že ne? Protože jste. Díky za to, že jste přišla, cením si toho.“

Meloniovou svými slovy rozesmál. Někteří uživatelé sociálních sítí si nicméně všímají, že jakmile se Trump otočil zpátky k publiku, její úsměv rychle zmizel a celá situace působila poněkud rozpačitě.

Trump nebyl jediný prezident, který se nad Meloniovou rozplýval. „Vypadáte skvěle,“ řekl jí Erdogan. „Měla byste přestat kouřit,“ dodal. Rozesmál tím vedle stojícího francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „To je nemožné,“ přisadil si Macron.

Po letech utrpení skončila válka v Pásmu Gazy. Začíná čas obnovy, řekl Trump

„Já vím, já vím,“ připustila Meloniová. Podle ní jí však kouření pomáhá navazovat vztahy. Například s tuniským prezidentem Kaísem Saídem. Premiérka s kouřením přestala na třináct let, aby s ním v politice zase začala, připomíná portál Politico.

Chvála Orbána, ztrapnění Starmera

Trump v Šarm aš-Šajchu též vyzdvihl svého politického spojence, maďarského premiéra Viktora Orbána. „Kde je Viktor, Viktor? Milujeme Viktora,“ hledal i jeho. „Viktóór, nazývám jej. Musíte tam dát trochu akcent,“ prozradil. Také řekl, že některé evropské lídry nemá rád.

„Jsi fantastický,“ pokračoval Trump v chvále premiéra. „Vím, že spousta lidí se mnou nebude souhlasit, ale já jsem jediný, na kterém záleží, když na to (přijde). Jsi fantastický. Je to skvělý lídr. Podpořil jsem ho v minulých volbách a vyhrál o 28 procentních bodů,“ chlubil se Trump. Podle něj se Orbánovi ve volbách v příštím roce „povede ještě lépe“.

Britský premiér Keir Starmer naopak zažil poněkud trapnou chvilku. Když jej Trump hledal, britský předseda zvedl ruku jako školák při vyvolání učitelem. Trump si jej pozval k pultu a zeptal se jej, zda je všechno v pořádku. Když mu Starmer odvětil, že ano, Trump se následně otočil a pokračoval ve svém projevu. Starmer chvíli zmateně stál u pultíku, než se rozpačitě zařadil zpátky mezi další shromážděné vůdce.

Po tiskovce Trump za přítomnosti světových lídrů vedl veselou konverzaci s kanadským premiérem Markem Carneym. Označil jej za prezidenta. „Jsem šťastný, že jste mě povýšil na prezidenta,“ zasmál se Carney.

Trumpovo vtipkování s kanadským premiérem:

„To jsem řekl?“ reagoval Trump překvapeně. „Aspoň jsem neřekl guvernér,“ řekl s ironickým úsměvem. Šéf Bílého domu opakovaně naznačoval, že připojí Kanadu k USA jako 51. stát a z kanadského premiéra udělá guvernéra.

Uživatele sociálních sítí ještě zaujalo setkání Trumpa s Macronem. Oba muži dali vzpomenout na svá ruční přetahování, kterými zaujali svět už během Trumpova prvního funkčního období. I nyní si podali ruce způsobem, který připomínal spíš zápas. Oba státníci několik sekund přetahovali ruku toho druhého na svou stranu, jako kdyby soupeřili v páce.

Macron a Trump se „přetahovali“ při setkání:

