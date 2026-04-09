Nikdy jsem se s Epsteinem nepřátelila, hájí se Melania Trumpová. Svolala na to tiskovku

  22:23
První dáma USA Melania Trumpová ve čtvrtek uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Prezident Donald Trump později podle reportéra serveru MS Now uvedl, že o prohlášení své ženy ohledně Epsteina „nic nevěděl“.
Melania Trumpová vystoupila na tiskové konferenci, aby popřela svůj vztah s Jeffreyem Epsteinem. (9. dubna 2026)

„Lži, které mě spojují s hanebným Jeffreyem Epsteinem, musí dnes skončit,“ uvedla Trumpová ve svém neobvyklém prohlášení z Bílého domu. „Lidé, kteří o mně lžou, postrádají etické zásady, pokoru i úctu. Nevadí mi jejich neznalost, ale odmítám jejich podlé pokusy o poškození mé pověsti,“ pokračovala.

„Nikdy jsem se s Epsteinem nepřátelila, Donalda a mě občas zvali na stejné večírky jako Epsteina,“ uvedla manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa s tím, že se společenské kruhy v New Yorku a Palm Beach běžně „překrývají“.

„Aby bylo jasno, nikdy jsem neměla vztah s Epsteinem ani jeho společnicí Maxwellovou,“ řekla Trumpová s odkazem na Epsteinovu společnici Ghislaine Maxwellovou, která byla v roce 2022 odsouzena k 20letému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání. Svůj e-mail Maxwellové označilaTrumpová za „nic víc než neformální korespondenci“ a „slušnou odpověď“.

„Nejsem Epsteinova oběť. Epstein mě nepřestavil Donaldu Trumpovi, svého manžela jsem potkala náhodou na večírku v New Yorku v roce 1998,“ dodala Trumpová s tím, že seznámení se svým mužem popsala ve své knize.

Epsteina poprvé podle svých slov potkala v roce 2000 na akci, které se zúčastnila spolu s Trumpem. O Epsteinově trestné činnosti podle svých slov neměla tušení. Dodala, že na sociálních sítích již roky kolují falešné snímky, na kterých je vyobrazena s Epsteinem. „Dávejte si pozor na to, čemu věříte, tyto obrázky a příběhy jsou zcela nepravdivé,“ dodala s tím, že nikdy neseděla v Epsteinově letadle a nenavštívila jeho ostrov.

Zároveň Trumpová vyzvala Kongres, aby ženám, které se staly oběťmi Epsteina, uspořádal veřejné slyšení zaměřené na přeživší.

Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Billa Clintona; současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky zemřel v důsledku sebevraždy oběšením. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Dokumenty zveřejněné ministerstvem spravedlnosti USA zahrnují e-mail z roku 2002, který Trumpová, tehdy ještě za svobodna Melania Knaussová poslala Maxwellové a který se týkal časopisového článku o Epsteinovi. „Vypadáš skvěle,“ píše se v e-mailu.

Trump uvedl, že jeho vztah s Epsteinem skončil v polovině prvního desetiletí tohoto století a že o sexuálním zneužívání ze strany tohoto finančníka nikdy nevěděl.

Z dokumentů, které ministerstvo zveřejnilo dříve, vyplývá, že Trump v 90. letech několikrát letěl Epsteinovým letadlem, což Trump popřel. Poté, co byl finančník poprvé obviněn ze sexuálního zneužívání, zavolal Trump policejnímu šéfovi v Palm Beach a řekl, že „všichni věděli, že to dělá“, napsala agentura Reuters s odkazem na záznam Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

