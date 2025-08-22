FBI prohledává dům Johna Boltona. Dříve radil Trumpovi, pak se mu zprotivil

Autor: ,
  14:56
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v Marylandu provádí domovní prohlídku v domě Johna Boltona, který byl poradcem pro národní bezpečnost během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Od té doby se však Bolton stal Trumpovým kritikem a označil ho za nezpůsobilého pro výkon prezidentského úřadu.
Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton...

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton (13. prosince 2018). | foto: AP

Trumpův bývalý poradce John Bolton (31. června 2019)
Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton...
John Bolton (druhý zprava v první řadě) s brýlemi pro virtuální realitu při...
Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton...
12 fotografií

Domovní prohlídka souvisí s vyšetřováním zacházení s utajovanými dokumenty, píší tiskové agentury.

Úřady Boltona nezadržely ani jej neobvinily z žádných zločinů, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, kterou napsal o svém působení ve vládě a která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však za vlády prezidenta Joea Bidena v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.

Putin nesmí zvítězit. Republikáni tlačí na Trumpa, aby Rusko potrestal

„NIKDO není nad zákonem...Agenti FBI provádějí misi,“ napsal v pátek ředitel FBI Kash Patel na sociální síti X, aniž by přímo Boltona zmínil. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Patelův příspěvek sdílela. „Bezpečnost Ameriky není předmětem diskuzí. Spravedlnost bude vždy vymáhána,“ dodala ministryně.

Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost a na postu působil 17 měsíců. S prezidentem se podle AP neshodl v otázkách Íránu, Afghánistánu a Severní Koreje. V minulosti Bolton rovněž působil jako velvyslanec USA při OSN.

Zuřím jako ty, kamaráde. Vyřiď to i Slovákům, odepsal Trump fixou na Orbánovu stížnost

Trump první den svého opětovného nástupu do Bílého domu odebral bezpečnostní prověrky desítkám bývalých zpravodajských činitelů včetně Boltona. Ten byl rovněž mezi třemi bývalými členy Trumpovy administrativy, kterým prezident letos odebral ochranku.

FBI domovní prohlídku u bývalého poradce pro národní bezpečnost provádí v době, kdy Trumpova administrativa usiluje o vyšetřování aktivit dalších osob, které vnímá jako prezidentovy protivníky. Bondiová například nařídila federálním prokurátorům, aby se obrátili na takzvanou velkou porotu ohledně obvinění členů Obamovy administrativy z údajného falšování zpravodajských informací o ruském vměšování do voleb v roce 2016.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.

22. srpna 2025  15:46

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což...

22. srpna 2025  15:45

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:45

Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Ekonom Miroslav Ševčík v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji. I když většinu svého profesního života strávil v Praze, nově se z něj stal Brňák. Změnil si trvalé...

22. srpna 2025  15:43

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Organizace spojených národů (OSN) v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Na Blízkém východě je to vůbec poprvé. Podle odborníků v Gaze trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. Hladomor je...

22. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  15:35

Schůzka Putina se Zelenským se nechystá, hlásí Lavrov. Kyjev volá po sankcích

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že se neplánuje schůzka mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu je podle něj připraven se setkat s ukrajinským vůdcem,...

22. srpna 2025  15:28

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:24

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

Opoziční hnutí SPD odmítlo tvrzení strany Volt Česko, že kandidaturou s dalšími subjekty v podzimních sněmovních volbách obchází zákon. Návrhy na zrušení registrací kandidátních listin, které Volt...

22. srpna 2025  15:22

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zuřím jako ty, kamaráde. Vyřiď to i Slovákům, odepsal Trump fixou na Orbánovu stížnost

Maďarský premiér Viktor Orbán žene téma ukrajinských útoků na ropovod Družba nejen do Bruselu, ale ještě výš. V dopise si na ně postěžoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. A zveřejnil i jeho...

22. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  15:17

Hasiči bojují s požárem haly v Ostravě. Hledají skrytá ohniska, zavolali statika

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojuje osmnáct jednotek hasičů, výšková technika i...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.