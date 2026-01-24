Margo, bohyně s mobilem. Trumpův svět na sítích utváří nenápadná influencerka

„Je bezpochyby jednou z nejvlivnějších tvůrkyň obsahu současnosti a možná vůbec první influencerkou Bílého domu,“ řekl Alex Bruesewitz, jeden z hlavních Trumpových poradců prezidentské kampaně. „Její obsah oslovuje masy způsobem, jakým to podle mě nikdo v žádné administrativě předtím nedokázal.“
Bruesewitz byl architektem Trumpových návštěv podcastů a spolupráce se známými influencery. Právě tato kultivace vlivné online scény je považována za jeden z důvodů, proč se Trumpovi podařilo proti jeho protivnici Kamale Harrisové dominovat ve volbách. A Martinová se pokouší tyto zisky neztratit, ale naopak ještě posílit.
Podle deníku The Washington Post třicetiletá žena, která působila na tiskovém oddělení Bílého domu již během prvního Trumpova funkčního období, svými snímky ze zákulisí prezidentova života dodává Trumpovi v online prostoru velmi cenný prvek: autenticitu. Její materiál přebírá rozsáhlá síť pravicových influencerů, kteří jej dále rozšiřují prostřednictvím memů, podcastů a dalších způsobů, čímž upevňují Trumpovo pouto s jeho nejvěrnějšími příznivci a udržují jeho všudypřítomnost.
Například její fotografie a videa z prezidentovy listopadové asijské cesty měly na Trumpových účtech na Instagramu a TikToku více než 222 milionů zhlédnutí. Video tančícího Trumpa při návštěvě Malajsie připnula i na svůj oficiální účet na síti X.
Obsah Martinové je na rozdíl od často konfliktních, bombastických a kontroverzních příspěvků Trumpa a Bílého domu poměrně decentní. Vystačí si s vertikálními fotografiemi pro prohlížení na telefonech, stručným popisem, citátem a nápisem typu „musíte vidět!“ nebo „prezident lidu“, doprovázeným emotikony, jako je rudé srdce, americká vlajka či oheň.
Tato jistá strohost umožňuje ostatním tvůrcům obsahu příspěvky upravovat pro své potřeby. Sdílí je mimo jiné nejbohatší člověk na světě Elon Musk, Republikánský národní výbor či Trumpova oblíbená stanice Fox News.
Trumpovy ženy
Sama Martinová má na svém účtu X přes 345 tisíc sledujících. Ještě lépe se jí daří na Instagramu, kde jich má více než 420 tisíc. Martinová zde sdílí své fotky z cest, z Trumpova letadla a často pózuje po boku mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové. S ní se například vyfotila ve voze značky Tesla poté, co se objevily zprávy o rozkolech mezi majitelem automobilky Muskem a Trumpem.
První rok zlatého věku, napsala Martinová k fotce s Leavittovou:
„Má důvěru prezidenta,“ říká o ní mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová a poukazuje na to, že její stůl se nachází hned vedle Oválné pracovny. „Díky tomu má možnost nahlédnout do každodenního fungování Bílého domu a sdílet tyto informace s americkou veřejností.“
Leavittová je známá prezidentova oblíbenkyně, Trump se nad ní opakovaně rozplývá. I o Martinové se vyjadřuje pochvalně. Na jednom shromáždění ji nazval „nejkrásnější fotografkou na světě“.
Prezidentova mluvčí na Martinové oceňuje, že se jí daří přenášet Trumpovo poselství i mimo obvyklé zpravodajské kanály. Leavittová, známá svými antagonistickými vztahy s „levicovými“ novináři, sama aktivně usiluje o snížení vlivu tradičních médií. V květnu pořádala speciální briefing pro „influencery“, kteří pocházeli výhradně z protrumpovské pravicové scény.
„Desítky milionů Američanů se nyní obracejí na sociální sítě a nezávislá média, aby se dozvěděli novinky, a my tuto změnu vítáme, místo abychom ji ignorovali,“ uvedla Leavittová.
Někteří demokraté připouštějí, že postup Bílého domu je účinný. „Čím častěji něco vidíte, tím více si myslíte, že je to pravda,“ uvádí Sammy Kanterová, demokratická tvůrkyně obsahu. „Čím víc zveřejňují obsahu, jenž podporuje image, kterou chtějí prezentovat, tím více se objevuje v kanálech lidí a čím více ho ti lidé vidí, tím více si myslí, že je to realita.“