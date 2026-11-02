Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Protivzdušná obrana v Mar-a-Lago: Trumpa chrání „Mstitelé“

Autor: ,
  20:49
Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago...

Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v době amerických voleb do Kongresu. (29. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago...
Protivzdušná obrana chrání rezidenci Mar-A-Lago amerického prezidenta Donalda...
Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago...
Rezidence Mar-A-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa ve státě Florida....
28 fotografií
Ochranná služba amerického prezidenta nechala rozmístit v okolí floridského sídla Mar-a-Lago a na tamějším letišti systémy protivzdušné obrany kvůli údajně zvýšenému ohrožení před blížícími se volbami. Opatření, která zahrnují systémy Avenger (Mstitel), mají za cíl zajistit bezpečí šéfa Bílého domu Donalda Trumpa během závěrečných kampaní a předvolebních shromáždění.
Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v době amerických voleb do Kongresu. (29. října 2026)
Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago prezidenta Donalda Trumpa v době amerických voleb do Kongresu. (29. října 2026)
Protivzdušná obrana chrání rezidenci Mar-A-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v době voleb do Kongresu. (29. října 2026)
Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v době amerických voleb do Kongresu. (29. října 2026)
28 fotografií

V této rozsáhlé soukromé rezidenci má politik svůj hlavní domov a tráví tam víkendy. Tajná služba uvedla, že v současném rizikovém prostředí neustále přizpůsobuje své metody nejmodernějším technologiím na ochranu chráněných osob.

Na operaci se na žádost ochranné služby podílí také velení NORAD a americké severní velitelství, které poskytují speciální obranné kapacity proti bezpilotním systémům. Prezident v minulosti čelil několika pokusům o atentát a oblast v okolí jeho floridského sídla v poslední době řešila také narušení vzdušného prostoru.

Pomsta chromé kachny. Trump si může po prohře v midterms vylít zlost na Evropě

V úterý budou Američané vybírat všech 435 členů Sněmovny reprezentantů a zhruba třetinu senátorů. Výsledek bude důležitý i pro prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni nyní ovládají obě komory Kongresu, pokud však o většinu v některé z nich přijdou, Trump bude mít při prosazování svých plánů podstatně těžší pozici.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

Americký voják Joe Demler po osvobození z německého zajateckého tábora Stalag...

Po třech měsících v nacistickém zajetí byl na pokraji smrti. Vyhublého amerického vojáka zachytil fotograf John Florea krátce po osvobození tábora pro válečné zajatce na západě Německa. Jeho snímek...

Protivzdušná obrana v Mar-a-Lago: Trumpa chrání „Mstitelé“

Raketomety řady Avenger se střelami krátkého dosahu chrání rezidenci Mar-A-Lago...

Ochranná služba amerického prezidenta nechala rozmístit v okolí floridského sídla Mar-a-Lago a na tamějším letišti systémy protivzdušné obrany kvůli údajně zvýšenému ohrožení před blížícími se...

2. listopadu 2026  20:49

Ohnivá show, Parkway Drive i Evanescence. Rock for People oznamuje další jména

Australská kapela Parkway Drive rozjela na hradeckém letišti ohňovou show. (13....

Po oznámení prvních dvou hlavních hvězd Blink-182 a Faith No More odtajňuje festival Rock for People další várku kapel pro ročník 2027. Třetím potvrzeným headlinerem se stává australská metalcorová...

2. listopadu 2026  20:40

Ruský nálet na školu s pomocí zabil 24 lidí, Zelenskyj vyzval svět k tvrdé reakci

Z podzemního krytu v areálu školy v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti...

Pondělní ruské útoky zabily v obci Komyšuvacha v ukrajinské Záporožské oblasti 24 lidí a další zranily. Ruská armáda útočila také na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti. Moskva tvrdí, že tam...

2. listopadu 2026  8:32,  aktualizováno  20:13

Mohlo za to špatné palivo? Moderní ruská stíhačka vybuchla při spouštění motorů

Su-57

Na ruském vojenském letišti Achtubinsk podle ukrajinské vojenské rozvědky vybuchla stíhačka Su-57. Incident se měl odehrát 29. října při spouštění motorů. Rozvědka upozornila na možné problémy s...

2. listopadu 2026  20:13

Obří ruský online nevěstinec expanduje do Česka, řídí ho pasák z Petrohradu

Premium
ilustrační snímek

Alexej Siněnko udělal pohádkovou kariéru. Z petrohradského pasáka se vypracoval na provozovatele největšího internetového katalogu sexuálních služeb v Rusku a každý měsíc kasíruje miliony rublů. Jeho...

2. listopadu 2026

Migranti se vraždili navzájem na člunu, ještě než dorazili na Kanárské ostrovy

ilustrační snímek

Nejméně sedm migrantů zahynulo při plavbě na Kanárské ostrovy. Informovala o tom v pondělí agentura DPA s odvoláním na španělskou námořní záchrannou službu. Podle ní se na palubě člunu s migranty...

2. listopadu 2026  19:56

Mlhy, mráz i oblačnost. Meteorologové očekávají chmurný začátek měsíce

Ilustrační foto

Začátkem týdne očekávejte oblačnost a chladné počasí. Výjimečně se bude objevovat slabý déšť nebo přeháňky. Na horách budou srážky četnější, v polohách nad tisíc metrů může slabě sněžit. Maximální...

2. listopadu 2026  7:01,  aktualizováno  19:48

Zemřel Patrik Eichler, komentátor spojený se sociální demokracií

Patrik Eichler, politický komentátor, a někdejší premiér za ČSSD Vladimír...

Ve věku 42 let zemřel politický komentátor spojený se sociální demokracií, redaktor dvouměsíčníku Listy a ředitel Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler. Eichler působil v akademii jako...

2. listopadu 2026  19:29

EET 2.0 se blíží. Jak se připravit a zjednodušit si podnikání

Komerční sdělení
ilustrační foto

Elektronická evidence tržeb se od ledna 2027 vrací. Podnikatelé by si měli včas ověřit, zda jejich současná pokladna, terminál nebo aplikace bude EET 2.0 podporovat. Pokud bude potřeba změna, může...

2. listopadu 2026  19:18

Volby do Kongresu budou férové, ujišťují experti. Systém zmaří pokusy o podvod

Pracovníci třídí korespondenční hlasovací lístky před volbami do Kongresu v...

Nedůvěra Američanů v regulérnost voleb v poslední době vzrostla, demokratický proces je ale v USA robustní a volby do Kongresu budou férové. Uvedli to profesor práv na Newyorské univerzitě Richard...

2. listopadu 2026  19:13

Začaly opravy na Hradčanské. V lednu se stanice pražského metra zcela uzavře

Stanice metra Hradčanská

Pražský dopravní podnik (DPP) začal s rekonstrukcí stanice metra Hradčanská na lince A. Zahájil takzvané přípravné práce, které provádí za provozu. Uzavřít by se stanice měla v sobotu 16. ledna,...

2. listopadu 2026  18:52

Půta se stal starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

O Senát usilující Martin Půta (SLK)

Liberecký hejtman a nový senátor Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj je po 14 letech znovu starostou příhraničního Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na postu hejtmana chce do konce letošního roku...

2. listopadu 2026  17:35,  aktualizováno  18:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.