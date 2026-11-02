V této rozsáhlé soukromé rezidenci má politik svůj hlavní domov a tráví tam víkendy. Tajná služba uvedla, že v současném rizikovém prostředí neustále přizpůsobuje své metody nejmodernějším technologiím na ochranu chráněných osob.
Na operaci se na žádost ochranné služby podílí také velení NORAD a americké severní velitelství, které poskytují speciální obranné kapacity proti bezpilotním systémům. Prezident v minulosti čelil několika pokusům o atentát a oblast v okolí jeho floridského sídla v poslední době řešila také narušení vzdušného prostoru.
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Pomsta chromé kachny. Trump si může po prohře v midterms vylít zlost na Evropě
V úterý budou Američané vybírat všech 435 členů Sněmovny reprezentantů a zhruba třetinu senátorů. Výsledek bude důležitý i pro prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni nyní ovládají obě komory Kongresu, pokud však o většinu v některé z nich přijdou, Trump bude mít při prosazování svých plánů podstatně těžší pozici.