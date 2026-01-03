Americký prezident Donald Trump si okamžitě po oznámení zajetí Madura a jeho transportu ze země pochvaloval úspěch mise. „Hodně dobrého plánování a spousta skvělých, skvělých vojáků a skvělých lidí,“ řekl listu The New York Times Trump. „Byla to brilantní operace.“
Šéf Bílého domu odmítl odpovědět na otázky, zda požádal Kongres o schválení útoku. Vyjádří se na tiskové konferenci ve svém floridském sídle Mar-a-Lago, která se má uskutečnit v sobotu v 17:00 SEČ.
Jeho luxusní vila se stává jakýmsi „stínovým“ Bílým domem. Trump zde od Vánoc hostil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Stanice CNN uvádí, že výbor pro ozbrojené síly amerického Senátu nebyl v předstihu informován o možné vojenské akci ve Venezuele.
Portál CBS uvádí s odkazem na své vládní zdroje, že vojenské vedení plánovalo uskutečnit operaci již na Vánoce. Údery na Islámský stát v Nigérii a ochrana tamních křesťanů ale byla priorita. Trump schválil údery na venezuelská vojenská zařízení před několika dny.
|
Pašoval drogy, vedl Kartel sluncí, viní USA Madura. Vyjednaný odchod, míní opozice
Trump se svými poradci zvažoval sesazení Madura už během prvního prezidentova působení v úřadu mezi lety 2017 a 2021. Podle bývalého ministra obrany Marka Espera Trumpova administrativa pracovala s různými nápady variantami, mim jiné rozsáhlou vojenskou invazi nebo menší speciální operací zaměřenou přímo na Madura.
Měl Trump schválení Kongresu?
Šéf americké diplomacie Marco Rubio oznámil, že údery ve Venezuele byly nutné k ochraně Američanů, kteří zadrželi Madura a jeho ženu a odvezli je ze země. Rubio nepředpokládá další vojenské akce.
„Toto opatření pravděpodobně spadá do pravomoci prezidenta podle článku II americké ústavy o ochraně amerického personálu před skutečným nebo bezprostředním útokem,“ uvedl republikánský senátor Mike Lee, který s Rubiem mluvil. Lee předtím Trumpovu akci kritizoval.
„Těším se, až se dozvím, co by mohlo ústavně ospravedlnit tento krok, pokud vůbec něco, při absenci vyhlášení války nebo povolení k použití vojenské síly,“ napsal Lee na X. Podle americké ústavy právě Kongres vyhlašuje válku.
|
Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří
I další američtí politici vyjádřili pochybnosti o akci. Demokratický senátor Brian Schatz, člen Senátního výboru pro zahraniční vztahy uvedl, že USA nemají ve Venezuele žádné zásadní národní zájmy ospravedlňující válečné operace. „Měli jsme se už naučit, že se nemáme pouštět do dalších hloupých dobrodružství. A on se ani neobtěžuje americké veřejnosti říct, co se to sakra děje,“ řekl Schatz o Trumpovi.
Zatímco demokraté Trumpa kritizují, republikáni jeho kroky oceňují. Republikánský kongresman Mario Diaz-Balart z Floridy také pochválil Trumpa za jeho „rozhodné vedení“.
„Naše země čelila bezprecedentní hrozbě národní bezpečnosti ze strany nelegitimního Madurova režimu,“ ocenil floridský kongresman Mario Diaz-Balart Trumpovo „rozhodné vedení“. Podle kongresmana Carlose Giminize jsou USA „bezpečnější než kdy jindy“. Vyzdvihl „prvotřídní“ vojenskou operaci.