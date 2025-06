Vždy se plete, zkritizoval Trump Macrona. Naznačil, proč předčasně opustil G7

„O publicitu usilující francouzský prezident Emmanuel Macron mylně uvedl, že jsem opustil summit G7 v Kanadě, abych se vrátil do Washingtonu a pracoval na „příměří“ mezi Izraelem a Íránem. Omyl!,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

„Netuší, proč jsem nyní na cestě do Washingtonu, ale rozhodně to nemá nic společného s příměřím. Je to mnohem větší problém,“ dodal tajemně. „Ať už záměrně, nebo ne, Emmanuel se vždycky plete.“

Trump zřejmě reagoval na Macronovo prohlášení, že USA učinily nabídku na příměří mezi Íránem a Izraelem. „Nabídka na setkání a výměnu skutečně existuje. Nabídka byla učiněna zejména s cílem dosáhnout příměří a poté zahájit širší diskuse,“ řekl Macron novinářům. Věří, že „protože USA ujistily, že najdou příměří, a protože mohou tlačit na Izrael, může se situace změnit.“

Portál Politico podotýká, že prezident příspěvek zveřejnil v době, kdy byl na palubě Air Force One, které odlétalo z kanadského Calgary zpět do Washingtonu. Trump se účastnil setkání skupiny G7, již dříve ale oznámil, že summit opustí dříve. Bílý dům jako důvod uvedl dění na Blízkém východě.

List The Washington Post podotýká, že náhlé odchody amerických prezidentů ze setkání G7 nejsou nic neobvyklého. Posilující přítomnost amerických sil v regionu ale dává Trumpovu zkrácení pobytu v Kanadě mnohem zlověstnější kontext. Prezident předtím vyzval k „evakuaci“ Teheránu.

Trumpova tvrdá slova na adresu jeho francouzského protějšku mohou odrážet i jeho nespokojenost s Macronovou návštěvou Grónska před tím, než dorazil do Kanady na summit G7. Francouzský prezident je první zahraniční hlava státu, která navštívila ostrov poté, co Trump přišel s myšlenkou učinit z něho součást Spojených států a nevyloučil ani použití síly k dosažení svého cíle.

Macron podpořil nezávislost a územní celistvost Grónska. Dodal, že záměry americké hlavy státu na anexi ostrova nepatří k chování spojenců.