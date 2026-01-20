Nechápu, co děláš, napsal Macron Trumpovi. Ten pohrozil clem na víno

Autor: ,
  9:26
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, a navrhl mu schůzku v Paříži. Trump zveřejnil Macronovu textovou zprávu na své sociální síti Truth Social. Mezitím pohrozil Francii zavedením 200procentního cla na francouzské víno a šampaňské. Učinil tak kvůli tomu, že se Macron podle médií nechce připojit k jeho Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést.

Macron podle zveřejněné textové zprávy napsal, že Francie stojí za USA v případě Sýrie a že úspěchu je možné dosáhnout i v otázce Íránu. „Nechápu, co děláš s Grónskem,“ poznamenal Macron.

Trumpovi navrhnul, že ve čtvrtek v Paříži může uspořádat setkání skupiny G7, které Francie nyní předsedá. Skupinu tvoří vedle Francie také USA, Německo, Kanada, Japonsko, Itálie a Británie, jednání se tradičně účastní i představitelé EU.

Donald Trump (19. ledna 2026)
Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na jihu Francie. (15. ledna 2026)
Demonstrace na podporu Grónska jako součásti Dánského království v Kodani. (17. ledna 2026)
Donald Trump (19. ledna 2026)
33 fotografií

Schůzka G7 by navazovala na výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, kde Trump povede americkou delegaci. Macron navrhnul, že by mohl do Paříže pozvat Dány, Syřany a také Ukrajince a na okraj i Rusy. Trumpovi rovněž nabídnul společnou večeři v Paříži před jeho odletem do USA. Trump neuvedl, zda se setkáním ve francouzské metropoli souhlasí.

Dánové jsou podle Trumpa skvělí lidé. Ale Grónsko neochrání, trvá na svém

Zdroj blízký Macronovi sdělil Reuters, že zpráva, kterou Trump sdílel, je skutečně od francouzského prezidenta. „Ukazuje to, že francouzský prezident hájí stejnou linii veřejně i v soukromí,“ řekl agentuře zmíněný zdroj.

Trump na své síti zveřejnil také dva upravené snímky, které ukazují Grónsko i Kanadu jako americké území. Na jednom z nich Trump vztyčuje v Grónsku americkou vlajku.

Fotokoláž sdílená prezidentem Donaldem Trumpem. (20. ledna 2026)

Americký prezident rovněž na Truth Social umístil textovou zprávu od generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho, který Trumpa chválí za Sýrii, palestinské Pásmo Gazy a Ukrajinu. Šéf NATO dále píše, že by chtěl najít cestu, jak vyřešit spor o Grónsko.

Trump mezitím na Floridě novinářům řekl, že uvalí vysoká cla na francouzské víno. Odpověděl tak na žádost o komentář toho, že se Macron nechce připojit k Radě míru. „Řekl to? No, nikdo ho nechce, proto brzo v úřadě skončí,“ prohlásil Trump. „Dám 200procentní clo na jeho vína a šampaňské a on se připojí, ale nemusí se přidat,“ dodal.

Trump pozval Putina do Rady míru. Chce vytvořit protipól Rady bezpečnosti OSN

Francie podle zdroje Reuters blízkého francouzské prezidentské kanceláři celní hrozby ke změně zahraniční politiky Paříže považuje za nepřijatelné a neúčinné.

Rada míru, kam Trump pozval mimo jiné ruského prezidenta Vladimira Putina, běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka či maďarského premiéra Viktora Orbána, je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty. Nejprve by se zabývala konfliktem v Pásmu Gazy a poté by se měla rozšířit k řešení dalších konfliktů, uvedl Reuters. Podle AP by se Rada míru mohla potenciálně stát rivalem Rady bezpečnosti OSN, která vznikla po druhé světové válce.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (109 příspěvků)

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Nenahrané pásky už nepřevinu zpět. Vladimíru Mertovi je osmdesát

Vladimír Merta

Baladické písně Vladimíra Merty byly za tuhých časů normalizace pro tisíce lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu. Tento hudebník a textař slovy hudebního publicisty Pavla Klusáka posunul v...

20. ledna 2026  10:09

Poslanci řeší Babišovo Čapí hnízdo. Je to nestandardně dlouhé, říká Válková

Farma Čapí hnízdo Andreje Babiše u Olbramovic na Benešovsku

Premiér Andrej Babiš zamířil v úterý na jednání mandátového a imunitního výboru kvůli kauze Čapí hnízdo. „Je to nestandardně dlouhé trestní řízení a nesvědčí to o nejlepší vizitce rychlosti naší...

20. ledna 2026  6:01,  aktualizováno  10:04

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  8:59,  aktualizováno  10:04

Klausovi a Zemanovi muži, přeběhlíci i exposlanci. Kdo jsou noví náměstci

Premium
Karla Maříková. Exposlankyně SPD se stala náměstkyní Adama Vojtěcha, kterého...

S nástupem nové vlády se spolu s ministry na resortech tradičně mění i obsazení jejich politických náměstků. Redakce iDNES.cz zmapovala, koho ANO, SPD a Motoristé na klíčové posty dosadili. Práci...

20. ledna 2026

Detaily případu kolem Vémoly. Padesát kilo kokainu v kamionu s hračkami

Karlos Vémola

Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zveřejnili detaily případu, v němž je mezi pěti obviněnými z pašování kokainu také zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Drogy měly být dopravovány ukryté v...

20. ledna 2026  9:53

Hledal jsem, co by šlo prodat, přiznal muž zaseknutý v kontejneru. Vytáhli ho hasiči

Smíchovští hasiči vyprošťovali muže zaseknutého v kontejneru. (19. ledna 2026)

Smíchovští hasiči v pondělí odpoledne vyprošťovali muže, který se zasekl v kontejneru na elektroodpad. Podle svých slov se tam snažil najít něco, co by mohl zpeněžit, jelikož je již více než půl roku...

20. ledna 2026  9:52

Muž nesouhlasí s pokutou za zveřejněné údaje Sobotky a Špidly, soud řeší odvolání

ilustrační snímek

Případem Igora Mižáka, který založil a spravoval web White Media, se v úterý začne zabývat odvolací Krajský soud v Brně. Web podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin a dat včetně...

20. ledna 2026  9:42

Obchodní trasy, ponorky, nerosty. Fakta o Grónsku pro ty, co nechtějí kupovat glóbus

Loď pluje zamrzlým mořským zálivem nedaleko Nuuku. (6. března 2025)

Americký prezident Donald Trump mluví o tom, jak je pro USA důležité Grónsko už více než deset let. Proč je největší ostrov světa pro Ameriku důležitý? A proč je dánský?

20. ledna 2026  9:33

Nechápu, co děláš, napsal Macron Trumpovi. Ten pohrozil clem na víno

Donald Trump (19. ledna 2026)

Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, a navrhl mu schůzku v Paříži. Trump zveřejnil...

20. ledna 2026  9:26

Donášel na Tigrida StB. Nyní musí proděkan na právnické fakultě skončit

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek skončí ke konci ledna ve své funkci. Na fakultě nebude pokračovat ani jako člen vědecké rady či koordinátor programu Cooperatio. Důvodem...

20. ledna 2026  9:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...

20. ledna 2026  6:24,  aktualizováno  9:12

Nejen ego? Trumpův zálusk na Grónsko motivuje i změna klimatu, kterou popírá

Ruské jaderné ledoborce Rossija a Jamal v přístavu Murmansk (22. prosince 2011)

Ambice amerického prezidenta získat Grónsko jsou podle jeho vlastních slov motivovány strategickou geografickou pozicí největšího ostrova na světě. Roli nicméně může hrát také klimatická změna, která...

20. ledna 2026  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.