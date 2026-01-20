Macron podle zveřejněné textové zprávy napsal, že Francie stojí za USA v případě Sýrie a že úspěchu je možné dosáhnout i v otázce Íránu. „Nechápu, co děláš s Grónskem,“ poznamenal Macron.
Trumpovi navrhnul, že ve čtvrtek v Paříži může uspořádat setkání skupiny G7, které Francie nyní předsedá. Skupinu tvoří vedle Francie také USA, Německo, Kanada, Japonsko, Itálie a Británie, jednání se tradičně účastní i představitelé EU.
Schůzka G7 by navazovala na výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, kde Trump povede americkou delegaci. Macron navrhnul, že by mohl do Paříže pozvat Dány, Syřany a také Ukrajince a na okraj i Rusy. Trumpovi rovněž nabídnul společnou večeři v Paříži před jeho odletem do USA. Trump neuvedl, zda se setkáním ve francouzské metropoli souhlasí.
Zdroj blízký Macronovi sdělil Reuters, že zpráva, kterou Trump sdílel, je skutečně od francouzského prezidenta. „Ukazuje to, že francouzský prezident hájí stejnou linii veřejně i v soukromí,“ řekl agentuře zmíněný zdroj.
Trump na své síti zveřejnil také dva upravené snímky, které ukazují Grónsko i Kanadu jako americké území. Na jednom z nich Trump vztyčuje v Grónsku americkou vlajku.
Americký prezident rovněž na Truth Social umístil textovou zprávu od generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho, který Trumpa chválí za Sýrii, palestinské Pásmo Gazy a Ukrajinu. Šéf NATO dále píše, že by chtěl najít cestu, jak vyřešit spor o Grónsko.
Trump mezitím na Floridě novinářům řekl, že uvalí vysoká cla na francouzské víno. Odpověděl tak na žádost o komentář toho, že se Macron nechce připojit k Radě míru. „Řekl to? No, nikdo ho nechce, proto brzo v úřadě skončí,“ prohlásil Trump. „Dám 200procentní clo na jeho vína a šampaňské a on se připojí, ale nemusí se přidat,“ dodal.
Francie podle zdroje Reuters blízkého francouzské prezidentské kanceláři celní hrozby ke změně zahraniční politiky Paříže považuje za nepřijatelné a neúčinné.
Rada míru, kam Trump pozval mimo jiné ruského prezidenta Vladimira Putina, běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka či maďarského premiéra Viktora Orbána, je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty. Nejprve by se zabývala konfliktem v Pásmu Gazy a poté by se měla rozšířit k řešení dalších konfliktů, uvedl Reuters. Podle AP by se Rada míru mohla potenciálně stát rivalem Rady bezpečnosti OSN, která vznikla po druhé světové válce.