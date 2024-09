Trump líčil migraci jako invazi zločinců, Harrisovou má za „mentálně postiženou“

Temně laděný projev méně než šest týdnů před prezidentskými volbami navazuje na předchozí prohlášení bývalé hlavy státu o tom, že přistěhovalci do USA míří z věznic a psychiatrických ústavů a že „otravují krev naší země“. Trump často líčí imigranty jako nebezpečí, jakkoli studie neukazují, že by páchali zločiny častěji než Američané.

Podobně jako při jiných vystoupeních Trump i v sobotu ve Wisconsinu vyzdvihoval jednotlivé případy, kdy byli lidé pobývající v USA bez povolení obvinění z násilných činů. Na pódiu měl fotografie zadržených cizinců a velký nápis „deportovat ilegály hned“.

„Ztratíte svoji kulturu, ztratíte svoji zemi“

„Osvobodím Wisconsin od téhle masové migrační invaze vrahů, znásilňovačů, chuligánů, drogových dealerů, gaunerů a surových členů gangů,“ řekl kandidát Republikánské strany na prezidenta. Některé imigranty v projevu označoval za „zvířata“ nebo „chladnokrevné zabijáky“ a diváky varoval, že je „podřežou“ v jejich domovech.

„Musíte ty lidi dostat zpátky, odkud přišli. Nemáte na výběr. Ztratíte svoji kulturu, ztratíte svoji zemi,“ dodal.

Exprezident zároveň uváděl, že tuto hrozbu pro USA způsobila Harrisová. „(Současný prezident) Joe Biden se stal mentálně oslabeným, Kamala se tak narodila... Jedině mentálně postižený člověk by mohl dopustit, aby se tohle naší zemi stalo,“ řekl.

Podle deníku The New York Times tím Trump posunul své útoky na Harrisovou na „nové dno“. Tým kandidátky Demokratické strany na exprezidentovy urážky přímo nereagoval. „Nemá (Trump) nic inspirativního, co by mohl americkému lidu nabídnout, jenom temnotu,“ uvedla kampaň Harrisové.

Slibuje, že vyhostí miliony cizinců

Trump slibuje, že v případě jeho znovuzvolení USA vyhostí miliony cizinců pobývajících v zemi nelegálně. Harrisová se mezitím rovněž prezentuje jako ochránce hranic a kritizuje Trumpa za to, že na začátku roku pomohl pohřbít rodící se kompromis v Kongresu o imigračních restrikcích.

Zákonodárci o nich jednali v době rekordních statistik o migrantech zachycovaných na hranici s Mexikem, od té doby však čísla dramaticky klesla.

Celkem podle Reuters vláda za Bidenovo úřadování zaznamenala zadržení sedmi milionů migrantů po nelegálním vstupu do USA z Mexika, což je rekordně vysoký součet. Dlouhodobě přetížený azylový systém nápor nezvládá a průzkumy veřejného mínění před volbami ukazují, že situace na jižní hranici je pro americké voliče zásadním tématem.