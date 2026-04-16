Izrael bude jednat s Libanonem, oznámil Trump. Bejrút o ničem neví

Trump měl zřejmě na mysli izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a libanonského prezidenta Josepha Aúna. „Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek). Pěkné!“ dodal.
„O plánovaném kontaktu s izraelskou stranou nevíme a nebyli jsme o něm informováni oficiálními kanály,“ uvedl ale zdroj agentury AFP.
Tento týden se ve Washingtonu konala třístranná schůzka, které se účastnili velvyslanci Izraele a Libanonu a šéf americké diplomacie Marco Rubio. Šlo o první jednání zástupců Izraele a Libanonu od roku 1993, ani tehdy se ale nesešli nejvyšší představitelé obou zemí.
Portál The Times of Israel (TOI) píše, že lze předpokládat, že než by Libanon souhlasil se schůzkou na tak vysoké úrovni, požadoval by nejdříve příměří s Izraelem. Nicméně Izrael se zatím k uzavření klidu zbraní příliš nemá a pokračuje v tom, co označuje za ničení Hizballáhu v Libanonu.
USA tlačí na klid zbraní
O možnosti příměří v Libanonu ve středu večer jednal izraelský bezpečnostní kabinet, údajně diskutoval na nátlak USA o možnosti týdenního klidu zbraní, schůzka však skončila bez rozhodnutí.
List Financial Times (FT) ve středu s odvoláním na libanonské představitele napsal, že kvůli tlaku USA na snížení napětí na Blízkém východě se očekává, že dohoda Izraele a Libanonu o zastavení izraelské ofenzivy proti militantnímu hnutí Hizballáh bude oznámena „brzy“.
Dva informované zdroje FT řekly, že dohoda o klidu zbraní by mohla vstoupit v platnost už tento týden, pravděpodobně poté, co se izraelským pozemním silám podaří obsadit město Bint Džbajl v jižním Libanonu.
Současná válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března v souvislosti s americkými a izraelskými údery na Írán. Hizballáh je blízkým spojencem Íránu. Na Libanon se podle Spojených států a Izraele nevztahuje příměří vyhlášené minulý týden, které zastavilo údery na Írán.
Podle posledních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2 167 lidí a dalších více než 7000 lidí bylo zraněno.