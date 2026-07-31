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Pokud za tři roky uspějí demokraté, dopadneme jako v Ceutě, prohlásil Trump

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  20:45
Americký prezident Donald Trump označil migrační krizi ve španělské exklávě Ceuta za strašlivou a varoval, že pokud ho za tři roky v Bílém domě vystřídá demokrat, bude to stejně vypadat i ve Spojených státech. Prohlásil to v rozhovoru se stanicí Fox News.

Americké ministerstvo zahraničí mezitím podle agentury AFP kritizovalo španělskou vládu, že se snaží umožnit masovou nelegální migraci do Evropy. Zároveň bez upřesnění uvedlo, že zvažuje kroky k ochraně Američanů před touto hrozbou.

Americký prezident Donald Trump gestikuluje v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. (17. března 2026)
Migranti se vrací do Maroka ze španělského města Ceuta. (31. července 2026)
Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrací zpět. (31. července 2026)
Do španělské enklávy Ceuta v posledních dnech míří tisíce migrantů z Maroka. (18. května 2021)
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„Je to strašlivé. Pamatujte si ten obrázek. To budeme my za tři roky, pokud uspěje špatná strana,“ řekl Trump v očividné narážce na americké prezidentské volby v roce 2028. Vítěz voleb, ve kterých se Trump už nemůže ucházet o třetí mandát, převezme od stávajícího prezidenta moc v lednu 2029. „Pokud se k moci dostanou demokraté, nebudete žít dobré životy,“ poznamenal.

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Spojené státy už letos v listopadu čekají parlamentní volby, které rozhodnou, zda si Trumpovi republikáni udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. Trumpova nízká obliba dává demokratům naději, že obě komory Kongresu USA ovládnou, čímž by prezidentovi mohli výrazně zkomplikovat zbývající dva roky vlády.

Ministerstvo zahraničí USA obvinilo Madrid z „úmyslné snahy umožnit a usnadnit masovou nelegální migraci do Evropy“. Americká diplomacie tak podle AFP bez upřesnění „zvažuje kroky k ochraně Američanů doma i v zahraničí před touto hrozbou a je připravena pomoci dalším evropským spojencům zvažujícím podobné možnosti“.

Americký viceprezident J. D. Vance ke krizi v Ceutě uvedl, že „globalistická politika krajní levice umožnila invazi na Západ“. Snímky z Ceuty označil za nešťastnou připomínku následků masové migrace.

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Agentura AFP uvedla, že podobně jako Trump se z krize v Ceutě pokusily vytěžit politický kapitál také evropské krajně pravicové síly. Vedle spolupředsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelové, podle které se Ceuta ocitla přes noc v troskách, AFP zmiňuje mimo jiné také českého premiéra Andreje Babiše. O něm agentura poznamenala, že je to Trumpův miliardářský podporovatel. Babiš dnes mimo jiné řekl, že pro Španělsko je třeba okamžitě uzavřít schengenský prostor.

Ceuta je sice španělská součást, ale při cestě z Ceuty do pevninského Španělska nebo do jiné části Evropy musí každý projít pasovou i celní kontrolou. Ze schengenské dohody se tak na toto území vztahuje výjimka.

Většina migrantů z Ceuty zamířila zpět do Maroka, měli hlad i žízeň, tvrdí Španělé

Do španělské Ceuty se z Maroka ve čtvrtek přes moře dostalo bez potřebných dokladů asi 50 000 migrantů. Španělské ministerstvo vnitra i samotná vláda v pátek večer uváděly, že asi většina z nich se mezitím vrátily zpět. Televize TVE dříve popsala situaci v Ceutě, jež má asi 84 000 obyvatel, jako absolutní chaos.

Ceuta

Město na nejsevernějším cípu Afriky poblíž Gibraltarského průlivu vzdálené od evropské pevniny 20 kilometrů vzdušnou čarou. Migranti převážně ze subsaharské Afriky se přes něj snaží dostat do Evropy.

Ceuta se nachází na severním výběžku Afriky, jen 20 km od břehů Evropy.

  • Stejně jako město Melilla je autonomním městem a spadá pod Španělské království, je tedy součástí Evropské unie.
  • Město má rozlohu necelých 19 kilometrů čtverečních, žije v něm na 84 000 obyvatel a asi 2500 migrantů, z toho tisícovka nezletilých.
  • Ceutu od sousedního Maroka odděluje šestimetrový plot, který se začal budovat v roce 1998 a ve velkém pak od roku 2005.
  • Přístavy Cueta a Mellila na pobřeží Maroka patří Španělsku již 500 let, Maroko si na ně činí nároky od získání své nezávislosti v roce 1956.
  • Španělsko veškeré marocké nároky odmítá s tím, že historicky ani jedno z měst do marockého království nikdy nepatřilo.
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