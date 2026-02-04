Po kritice usmíření. Trump i prezident Kolumbie Petro si schůzku pochvalovali

  7:35
Americký prezident Donald Trump přijal v úterý v Bílém domě svůj kolumbijský protějšek Gustava Petra. Politici dali po skončení jednání najevo svůj dobrý dojem. Schůzka, na kterou neměla přístup média, přišla po měsících vzájemné kritiky ze stran obou státníků.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na...

Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na kolumbijském velvyslanectví ve Washingtonu. (3. února 2026) | foto: AP

Gustavo Petro vs. Donald Trump
Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na...
Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na...
Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference po setkání...
„Měli jsme velmi dobrou schůzku. Myslím, že byl skvělý,“ řekl šéf Bílého domu na Petrovu adresu. Také kolumbijský lídr hovořil po setkání o pozitivní schůzce. Podle Trumpa byla řeč o společných operacích proti pašerákům narkotik a o dalších tématech.

Petro médiím sdělil, že požádal amerického prezidenta o pomoc při řešení napjatých obchodních vztahů se sousedním Ekvádorem. Sídlo amerických prezidentů opustil po 13:00 místního času (19:00 SEČ) po zhruba dvou hodinách.

Hlídejte si záda, vyhrožuje Trump Kolumbii. Podle jejího prezidenta má senilní mozek

Oba politici se v posledních měsících navzájem tvrdě kritizovali. Trump v říjnu Petra označil za nelegálního drogového vůdce, aniž by poskytl jakékoliv důkazy pro své obvinění. V lednu dokonce naznačil i možnost vojenského zásahu v Kolumbii.

Zdrženlivý ve své kritice nebyl ani Petro, který psal o senilním mozku amerického prezidenta a lednový zásah Spojených států proti venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi označil za únos.

Vztahy mezi Washingtonem a Bogotou se zlepšily po lednovém telefonátu, o kterém obě strany hovořily pozitivně.

Kolumbie ukončí sdílení zpravodajských informací s USA kvůli útokům v Karibiku

Trump a Petro mají ale nadále společné především to, že se chovají nepředvídatelně, rychle mění názory a vyjadřují se vyhýbavě.

Kolumbie byla dlouhá desetiletí blízkým spojencem Spojených států v Jižní Americe. Vztahy obou zemí se ale zhoršily po nástupu Trumpa do funkce loni v lednu.

Petro se v roce 2022 stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie. Jeho vláda tvrdí, že bojuje proti drogovým kartelům. To podle Reuters chtěli zdůraznit i její představitelé ve Washingtonu. Zároveň ale 53milionová země zůstává největším světovým producentem kokainu.

Po kritice usmíření. Trump i prezident Kolumbie Petro si schůzku pochvalovali

