11:00

Když něco americký prezident chce, vydupe si to silou. Tak nějak by se dala shrnout dosavadní zahraniční politika Donalda Trumpa. Víkendová přestřelka s Kolumbií je toho perfektním příkladem. Jenže dlouhodobá šikana slabších zemí se mu nemusí vyplatit, Čína už čeká na svou příležitost a jak víme z posledních let, Pekingu jde výhradně o ekonomický prospěch, paradoxně prostý jakékoli ideologie.