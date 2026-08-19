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KLDR má 57 jaderných zbraní. Nikdy bych jejich vývoj nedovolil, řekl Trump

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  18:06aktualizováno  18:22
Americký prezident Donald Trump uvedl, že KLDR má 57 jaderných zbraní a že kdyby byl v době jejich vývoje prezidentem, nikdy by to nedopustil. Novinářům řekl, že se chce do konce roku se severokorejským vůdcem setkat.

„Ano, setkám se s ním,“ odpověděl Trump podle AFP na otázku jednoho z novinářů ohledně možného letošního setkání s Kimem. Podle agentury Reuters Trump také zopakoval své dřívější tvrzení, že s Kimem vychází dobře.

Irácký premiér Alí Zajdí při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. (14. července 2026)
Americký prezident Donald Trump na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. (27. února 2019)
Americký prezident Donald Trump na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. (27. února 2019)
Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019
25 fotografií

Trump za svého prvního funkčního období Kimovi přezdíval „malý rakeťák“ a tvrdil, že jeho jaderné tlačítko je „mnohem větší“ než to Kimovo. Oba se nakonec usmířili.

Proč se Trump tak lísá ke Kimovi? Touží po schůzce, slibuje si od ní úspěch

Za svého prvního mandátu se Trump setkal s Kimem třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. K dohodě ale rozhovory nedospěly a KLDR pokračuje podle médií v rozvoji svého jaderného arzenálu či svého balistického programu. Severní Korea se také velmi sblížila v posledních letech s Ruskem, které podporuje v jeho agresi proti Ukrajině.

Za současného druhého mandátu v Bílém domě se Trump s Kimem osobně nesetkal. V neděli Trump oznámil omezení americké účasti na vojenském cvičení s Jižní Koreou, protože podle něj vysílalo Pchjongjangu „naprosto nevhodný a nepřátelský signál“.

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