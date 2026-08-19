„Ano, setkám se s ním,“ odpověděl Trump podle AFP na otázku jednoho z novinářů ohledně možného letošního setkání s Kimem. Podle agentury Reuters Trump také zopakoval své dřívější tvrzení, že s Kimem vychází dobře.
Trump za svého prvního funkčního období Kimovi přezdíval „malý rakeťák“ a tvrdil, že jeho jaderné tlačítko je „mnohem větší“ než to Kimovo. Oba se nakonec usmířili.
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Proč se Trump tak lísá ke Kimovi? Touží po schůzce, slibuje si od ní úspěch
Za svého prvního mandátu se Trump setkal s Kimem třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. K dohodě ale rozhovory nedospěly a KLDR pokračuje podle médií v rozvoji svého jaderného arzenálu či svého balistického programu. Severní Korea se také velmi sblížila v posledních letech s Ruskem, které podporuje v jeho agresi proti Ukrajině.
Za současného druhého mandátu v Bílém domě se Trump s Kimem osobně nesetkal. V neděli Trump oznámil omezení americké účasti na vojenském cvičení s Jižní Koreou, protože podle něj vysílalo Pchjongjangu „naprosto nevhodný a nepřátelský signál“.