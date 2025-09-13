„Řeknu vám něco, co mě možná dostane do problémů, ale je mi to úplně jedno,“ prohlásil Trump v rozhovoru s moderátorem Fox News Ainsleym Earhardtem na otázku, jak sjednotit zemi zmítanou radikály zprava i zleva.
„Radikálové na pravici jsou často radikální, protože nechtějí tolerovat zločin. Skutečným problémem jsou ale radikálové na levici. Jsou zlí, příšerní a politicky prohnaní. Chtějí muže v ženských sportech, chtějí, aby všichni byli transsexuálové, chtějí otevřené hranice. Jsou tím nejhorším, co se téhle zemi mohlo stát,“ dodal.
Trump zároveň uvedl, že „násilí a vraždy jsou tragickým důsledkem démonizace těch, s nimiž nesouhlasíte, dnem za dnem, rok co rok, tím nejnenávistnějším způsobem“. Obvinil levici, že svou rétorikou a přirovnáváním Kirka k nacistům či masovým vrahům nese přímou odpovědnost za terorismus v USA. Slíbil potrestání všech, kteří se na politickém násilí podílejí.
V samostatném komentáři pak uvedl, že je potřeba dát levicovým „šílencům pořádnou nákládačku“. Současně ale zdůraznil, že Kirk, jeho blízký spojenec, byl zastáncem nenásilí a lidé by se měli inspirovat jeho příkladem.
Portál Politico upozorňuje, že po Kirkově smrti chyběl sjednocující hlas politického vůdce, který by dokázal vyzvat k zachování klidu. Tradičně tuto roli zastávali američtí prezidenti, ale i někteří republikáni přiznávají, že Trump ji nenaplňuje. Kongresman Don Bacon vyjádřil naději, že by se jí mohl Trump chopit, avšak dodal: „Je to populista a populisté se zaměřují na hněv.“
Bývalý guvernér Indiany Mitch Daniels k tomu poznamenal: „Hledám ten sjednocující hlas, ale nemohu tvrdit, že bych někde nějaký viděl.“
Podle deníku The Guardian se však našla politická postava, která částečně supluje prezidentovu roli. Guvernér Utahu Spencer Cox se opakovaně snaží nacházet společnou řeč se svými politickými oponenty.
„Můžeme na násilí reagovat násilím, na nenávist nenávistí, a to je přesně problém politického násilí. Šíří se, protože vždy můžeme ukázat prstem na druhou stranu,“ uvedl Cox, když oznamoval zadržení mladého muže podezřelého z vraždy Kirka na univerzitě v Utahu. „V určitém okamžiku musíme najít východisko, jinak se situace ještě mnohem zhorší.“
Mladým lidem řekl, že „dědí zemi, kde se politika jeví jako vztek, a kde se zdá, že vztek je jedinou možností“. Dodal však, že existuje i jiná cesta: „Vaše generace má příležitost vytvořit kulturu, která se bude lišit od té současné. Ne tím, že budeme předstírat, že rozdíly neexistují, ale tím, že je přijmeme a povedeme o nich otevřené a náročné diskuze.“
Cox zasadil vraždu Kirka do širšího kontextu rostoucího politického násilí v zemi. Připomněl například pokus o atentát na Trumpa či vraždu demokratických zákonodárců v Minnesotě. „Musíme hledat způsob, jak přestat nenávidět své americké spoluobčany,“ vyzval.
Jeho slova vyvolala uznání. Politický konzultant Frank Luntz označil Coxovo vystoupení za zlomový bod: „Možná se jednou ohlédneme zpátky a řekneme, že to byl buď konec naší slušnosti, nebo začátek její obnovy. Díkybohu máme lidi jako Cox.“
Agentura AP připomíná, že Cox důsledně prosazuje uctivý dialog „v polarizované zemi, kde se to zdá být stále vzácnější“. Podle ní jeho rozhodné prohlášení zasáhlo Američany unavené z politického násilí a obávající se další eskalace.
Republikán, který se ukazuje s demokraty
AP také upozorňuje, že Cox se dlouhodobě snaží propagovat dialog mezi politickými oponenty a nebojí se vystupovat po boku demokratických guvernérů. V kampani na guvernéra v roce 2020 se například společně se svým demokratickým soupeřem objevil v televizních reklamách, kde slibovali, že budou „nesouhlasit, aniž by se nenáviděli“. Tento krok byl v americké politice velmi neobvyklý.
Cox si však svým postojem vysloužil i kritiku republikánských kolegů. V roce 2022 například vetoval zákon, který měl zakázat transsexuálním sportovcům soutěžit v dívčích týmech. Někteří konzervativci tehdy požadovali jeho vyloučení ze strany – mezi nimi i Kirk.
Také jeho vztah k Trumpovi je komplikovaný. Přiznal, že ho nevolil ani v letech 2016 a 2020 a původně mu nechtěl dát hlas ani v roce 2024. Až atentát na prezidenta jeho postoj změnil. Cox, který je členem mormonské církve, uvedl, že věří, že Bůh Trumpa zachránil, aby mohl zemi vést k jednotě namísto nenávisti.