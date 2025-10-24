Trump by měl do Jižní Koreje přiletět ve středu na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Americká média už dříve informovala o tom, že představitelé Washingtonu jednali o možnosti schůzky s Kimem, a sám Trump v minulosti vyjádřil naději, že se s vůdcem komunistické země znovu setká.
Podle Čonga nyní i KLDR vysílá signály, které „naznačují vysokou možnost“, že se setkání uskuteční.
Sejdou se Trump a Kim? Spekulací přibývá, ale vůdce KLDR už má nové „kamarády“
AFP připomíná, že Kim dal koncem září najevo připravenost obnovit kontakt s Washingtonem, a řekl, že má na Trumpa dobré vzpomínky. Zároveň si ale stanovil podmínku, že se USA vzdají snahy připravit jeho zemi o jaderné zbraně.
Za svého prvního funkčního období Trump s Kimem jednal osobně třikrát – v červnu 2018 v Singapuru, v únoru 2019 ve Vietnamu a v červnu téhož roku na hranici mezi oběma Korejemi. K zastavení severokorejského jaderného programu to ale nevedlo.