Řecký turistický sektor čelí vážnému nedostatku pracovníků. Jen v gastronomii a hotelnictví se zemi nedostává před začátkem sezony až 80 000 lidí. Hledá tak pomoc mezi zahraničními pracovníky, do...

Zamezit pohybu tankům, to byl hlavní cíl, kvůli kterému se v Praze v květnu 1945 začaly stavět v ulicích barikády. Během pražského povstání jich vzniklo více než půl druhého tisíce. Karel Pacner...

Fiala: Musíme zvýšit pomoc Ukrajině. Dukovany jsou cestou k levným energiím

Česká republika musí zvýšit pomoc Ukrajině a v budoucnosti podpořit znovuvyzbrojení armády. V pořadu Co na to premiér na CNN Prima News to řekl ve středu premiér Petr Fiala (ODS). Ten před volbami...