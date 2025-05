Dar od džihádistů v oblecích. Trumpovy příznivce znepokojuje katarské letadlo

„Nemůžeme přijmout ‚dar‘ v hodnotě 400 milionů dolarů od džihádistů v oblecích,“ napsala na sociální sítě krajně pravicová aktivistka Laura Loomerová. „Tohle bude doopravdy značná skvrna na Trumpově administrativě, pokud je to pravda,“ dodala influencerka, která údajně zařídila vyhazov několika významných představitelů Národní bezpečnostní rady Bílého domu (NSC). „Jsem tak zklamaná.“

Podle Loomerové Katar podporuje íránské spojence, Hamás a teroristické libanonské hnutí Hizballáh, kteří jsou nepřáteli USA. Podle ní Trump si přijetím daru komplikuje cestu k označení Katarem podporovaného Muslimského bratrstva za teroristickou organizaci – krok, který slíbil učinit během svého prvního pobytu v Bílém domě.

Protrumpovský moderátor stanice Fox News Mark Levin též obvinil Katar, že spolupracuje s Íránem, financuje terorismus a nákladnými dárky si chce koupit krytí, aniž by ale prezidenta jmenoval. Podobně se vyjádřil i rádiový moderátor Erick Erickson, podle něhož „katarská vláda není náš přítel“.

Skepse republikánů

„Nelétám katarským letadlem. Podporují (palestinské teroristické hnutí) Hamás,“ prohlásil též velký Trumpův podporovatel, republikánský senátor Rick Scott. „Nevím, jakým způsobem ho (letadlo) udělat bezpečné. Nechci, aby prezident Spojených států letěl v nezabezpečeném letadle.“

I další republikánští senátoři projevovali pochybnosti. Část volala po právní analýze a kontrole, zda je dar vůbec v souladu s ústavními pravidly.

„Bylo by lepší, kdyby Air Force One bylo velké, krásné letadlo vyrobené ve Spojených státech amerických,“ řekl senátor Josh Hawley zřejmě po ztrátě paměti, že stroj vyrobil a vybavil podle katarských přání americký výrobce Boeing. „To by bylo ideální.“

Sám Trump tvrdí, že přijmutím daru ušetří peníze amerických daňových poplatníků. Naznačil, že protože americká firma Boeing není schopna dodat prezidentské speciály včas, musí přijmout katarský letoun.

Někteří republikáni nabídku ospravedlňovali. „Myslím si, že to je dobré. Ušetří nám to peníze,“ prohlásil senátor Tommy Tuberville. „Právě teď nemáme dost peněz, abychom si kupovali tyhle věci.“

Naopak demokraté považují celou věc za korupční záležitost a porušení ústavy. Bílý dům tvrdí, že veškeré transakce budou naprosto transparentní a v souladu se zákonem. Katar uvádí, že rozhodnutí o předání ještě nepadlo.

Podle pozorovatelů se Trumpovi hlavně na nové dva kusy Air Force One, které už jsou objednané, nechce čekat. Dorazit by totiž měly v závěru jeho mandátu a užije se je fakticky až jeho nástupce v Bílém domě.