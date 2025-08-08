Trump vyzval armádu k boji proti latinskoamerickým kartelům, Mexiko reaguje

Autor: ,
  21:28
Americký prezident Donald Trump dal pokyn ministerstvu obrany, aby se americká armáda zaměřila na latinskoamerické drogové kartely, které Washington zařadil na svůj seznam teroristů, napsal v pátek list The New York Times (NYT) s odkazem na informované zdroje. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová už v reakci uvedla, že Mexiku žádná invaze amerických ozbrojených sil nehrozí.
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...

Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna 2025) | foto: Ken CedenoReuters

Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal s generálním tajemníkem...
Krvavá válka mezi dvěma frakcemi mexického drogového kartelu Sinaloa u města...
Příbuzní pohřešovaných lidí se dohadují s příslušníky Národní gardy, když se...
Kartel Jalisco nová generace (CJNG) využíval bývalý ranč ve státě Jalisco jako...
5 fotografií

Příkaz vytváří právní základ pro přímé vojenské operace proti kartelům na moři i na zemi a jde o zatím nejagresivnější krok americké administrativy v boji proti nim, píše NYT. Pentagon ale podpis příkazu agentuře AFP zatím nepotvrdil.

Amerika řeší, co s příjmy z Trumpových cel. Mohou jít i přímo do kapes občanů

Sheinbaumová byla o Trumpově příkazu podle AFP informovaná, ale jakoukoliv možnost vojenského zapojení nebo jakékoliv jiné instituce v Mexiku odmítla. „Spojené státy nepřijdou do Mexika s armádou. Spolupracujeme, žádná invaze tu nebude. To je vyloučeno, absolutně vyloučeno,“ řekla prezidentka na ranní tiskové konferenci.

Podle Washingtonu patří na americký seznam teroristů šest mexických kartelů, jeden venezuelský a jeden ze Salvadoru. Nařízení armádě zasáhnout proti nelegálnímu obchodování s drogami ovšem vyvolává právní otázky, napsal NYT. Podle listu je například komplikovanou otázkou, zda by zásah amerických sil bez souhlasu Kongresu mohl vést k tomu, že by úmrtí civilistů při takové akci mohlo být klasifikováno jako „vražda“ za situace, kdy by se jednalo o podezřelé, kteří však nepředstavují bezprostřední hrozbu.

Pokud Trump vyšle do Mexika americké vojáky nebo použije drony, bude to pro Sheinbaumovou podle NYT pohroma. Mexičané jsou na toto téma velmi citliví kvůli vzájemné historii, kdy spolu oba státy vedly válku a Američané poté zabrali kus mexického území. Mexiko by pak v reakci na další krok americké administrativy mohlo odstoupit od spolupráce v bezpečnosti a migraci, píše NYT.

Už v únoru mexická prezidentka uvedla, že Mexiko nebude akceptovat žádnou americkou „invazi“ na svém území pod záminkou boje proti drogovým kartelům. Administrativa Donalda Trumpa zase Mexiko už několikrát obvinila z laxního přístupu v boji proti migrantům, kteří nelegálně překračují hranice s USA, a proti pašerákům, již do sousední země pašují drogy, zejména fentanyl.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

Čeští hasiči pomáhají s hašením rozsáhlého požáru u města Keratea nedaleko Atén. Oheň se kvůli silnému větru nedaří dostat pod kontrolu. V zasažené oblasti byl nalezen mrtvý muž. Podle českých...

8. srpna 2025  21:58

Zemřel astronaut s českými kořeny Jim Lovell, kapitán proslulého letu Apollo 13

Zemřel astronaut Jim Lovell, kapitán letu Apollo 13, jehož posádku směřující k Měsíci se v roce 1970 jen těsně podařilo zachránit před katastrofou. Lovell se řadí mezi kosmonauty s českým původem....

8. srpna 2025  21:49

Trump vyzval armádu k boji proti latinskoamerickým kartelům, Mexiko reaguje

Americký prezident Donald Trump dal pokyn ministerstvu obrany, aby se americká armáda zaměřila na latinskoamerické drogové kartely, které Washington zařadil na svůj seznam teroristů, napsal v pátek...

8. srpna 2025  21:28

Vlivná galerie odstranila díla kritizují autoritářství. Na žádost Číny

Jedna z nejvýznamnějších thajských galerií odstranila na žádost Číny z výstavy o autoritářských režimech díla, která zobrazovala zacházení Pekingu s etnickými menšinami a jeho počínání v Hongkongu....

8. srpna 2025  20:17

Švýcarsko, náš vzor. Na Ukrajině se debatuje o po zuby ozbrojené neutralitě

Premium

Zatímco Donald Trump a Vladimir Putin potichu pečou dohodu o příměří, v Kyjevě se opět živě debatuje o poválečném bezpečnostním uspořádání Ukrajiny. Členství v NATO je už jen fata morgána, Bílý dům...

8. srpna 2025

Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Okresní státní zastupitelství a policejní správa ve městě Nová Gorica ve Slovinsku dostaly v pátek trestní oznámení proti izraelskému vojákovi, který tráví dovolenou u řeky Soči. Důkazy nasvědčují,...

8. srpna 2025  19:27

Zelenskyj řešil s Fialou příměří. Musíme podpořit kroky USA, řekl po telefonátu

Kyjev a spojenci by měli podpořit veškeré konstruktivní kroky Spojených států směřující k příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl v pátek poté, co hovořil s premiérem Petrem Fialou.

8. srpna 2025  19:09

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:06

Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů

Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek. Bylo mu 57 let. Stiborek v institutu působil od roku 2010 a čtyři roky jej vedl. Na pozici ředitele...

8. srpna 2025  18:48

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:45

Vyrazte, než bude pozdě. Houby mají mimořádné podmínky, rostou hlavně hřiby

Na cestu do lesa svítí houbařům zelená. Doslova. Podle mapy pravděpodobného růstu hub je na většině území Česka vysoká, nebo velmi vysoká šance, že se houbaři z lesa vrátí s plným košíkem. A právě...

8. srpna 2025  18:43

Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině

Sledujeme online

USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Uvádí to agentura Bloomberg v souvislosti s plánovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho...

8. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  18:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.