Hledá se žena. Trump usiluje o voličky, zajistit je má ženský volební tým

V první prezidentské volbě, během níž se Trump střetl s kandidátkou demokratů na prezidentku USA Hillary Clintonovou, většina žen volila jeho protivnici. Většinově pro ni hlasovaly afroamerické (90 %) a hispánské ženy (60 %), které Trump zřejmě odpuzoval svým údajným rasismem.

Pro něj hlasovalo 53 % bílých žen. Podle nedávného průzkumu Quinnipiac University nicméně tato demografická skupina vykazuje známky klesající podpory jeho prezidentství. Podle nedávného průzkumu stanice Fox News, 65 % žen žijících na předměstí vyjadřuje nespokojenost s tím, jak Trump vede zemi.

Zvláště jim vadí Trumpova agresivní rétorika, namířená mimo jiné proti čtveřici kongresmanek, stejně jako jeho neochota zpřísnit zákony o dostupnosti zbraní.

Trump se pokouší získat důvěru této části voličstva, která představuje ne nevýznamnou politickou sílu, pomocí nového týmu pro prezidentskou kampaň. Magazín Politico upozorňuje, že 13 z 26 členů vrchního vedení kampaně jsou ženy. V roce 2016 ve vrchních pozicích jeho volebního týmu byly jen tři ženy.

Úkolem tohoto týmu je opětovně naklonit Trumpovi bílé ženy a získat na jeho stranu další voličky. Podle listu The New York Times Trumpův volební tým předpokládá, že existuje tzv. „skrytý“ Trumpův volič, kterým je neregistrovaná, zatím nepřesvědčená žena, případně žena, která se bojí nahlas vyjádřit svou podporu prezidentovi.

Trumpův volební tým proto pořádá volební shromáždění pod názvem Women for Trump (Ženy pro Trumpa), na kterých přítomné ženy vyzývá, aby neskrývaly své politické preference a svobodně se vyjádřily pro Trumpa.

„Víme, že to není někdy snadné, být Trumpovou podporovatelkou,“ řekla minulý měsíc na jedné akci Lara Trumpová, manželka Trumpova syna Erica Trumpa. „Velice si vás vážíme. Vy stojíte za tím, v co věříte.“

Trumpův volební tým

Politico cituje tři důvody, proč si ženy z Trumpova volebního týmu myslí, že jejich přítomnost představuje pro volební kampaň současného prezidenta strategickou výhodu. Zaprvé, jako ženy a matky jsou schopné se lépe propojit s běžnými americkými ženami, než by se kdy podařilo jejich mužským protějškům.

Též jsou schopné přicházet s tématy, které voličky trápí a které v minulé kampani Trump příliš neadresoval jako je např. vzdělání či podpora matek.

Zároveň ženský tým slouží jako štít, který chrání Trumpa před obvyklými obviněními z sexismu a misogynii, kterým ho často časují jeho političtí protivníci, zvláště pak z levého křídla Demokratické strany.

Politico poukazuje, že výraznější přítomnost žen v Trumpově volebním týmu změnila dosavadní způsob práce. Namísto dlouhých nočních setkání v jeho hotelech ženy mohou pracovat z domova a mají flexibilní pracovní dobu, aby mohly plnit své mateřské povinnosti.

„Jsem z mexicko-americké rodiny, jsem 39 týdnů těhotná, je mi 28 let a mám vyšší pozici v kampani. Nikdy jsem se necítila silněji,“ uvedla Hannah Castillová, ředitelka kampaně pro koalice.

Castillová stejně jako řada dalších jejích kolegyň nevěří, že by Trump nebyl schopen oslovit ženy, které žijí na amerických předměstích. Podle ní to, že se mu je zatím nedaří je oslovovat v takové míře, v jaké by bylo nutné, je dáno negativní kampaní médií.

Trumpovy voličky

List New York Times poukazuje, že Trump má mezi ženami z předměstí své podporovatelky, a to včetně těch, co v roce 2016 volily Clintonovou. Jednou z nich je např. Jamie Starkweatherová, která vyrostla jako demokratka a volila Clintonovou. Dnes je vdaná za konzervativního podnikatele, jehož podnikání se za Trumpovy vlády daří.

Starkweatherové vadí velká pozornost, která je v americké politice věnovaná rasovým otázkám. Viní z toho liberály. Podle ní Trump není rasista a jeho ne úplně gentlemanské výroky na adresu žen je věc minulosti. „Byl to trochu playboy. Každý to ví.“

Jiným znakem toho, že Trump má podporu i mezi voličkami, je počet žen, které přispěly finanční částkou na jeho prezidentskou kampaň. Podle dat získaných serverem OpenSecrets ženy věnovaly skoro polovinu všech darů na finanční kampaň (46 %). V roce 2016 to bylo jen 25 %.

Politico poukazuje, že Trump co se týče podílu ženských příspěvků přeběhl i své hlavní konkurenty na pozici prezidenta USA z řad Demokratické strany - 39 % žen přispělo na kampaň Joe Bidenovi a 36 % na Bernie Sandersovi. Jen Elizabeth Warrenová má větší podíl ženských příspěvků než Trump (50 %).

Magazín Foreign Policy poukazuje, že mezi voličkami Trumpa v roce 2016 nebyly jen bílé ženy z předměstí, ale i vzdělané ženy různé barvy pleti z hlavních městských center jako je New York. Tyto ženy volily Trumpa proto, že sympatizovaly s jeho bojem proti konzervativnímu islámu, o němž si myslí, že ohrožuje jejich těžce vydobytá ženská práva a nezávislost.

Podle nich současná ideologie politické korektnosti propagovaná liberály nebezpečí islámu podceňuje. Ačkoliv vůči Trumpovi mají, co se týče jeho postoje k ženám, mnohé výhrady, kvality jeho jiných a pro ně podstatnějších politických postojů nad nimi převažují.