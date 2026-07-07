„Byli jste vy, nebo někdo koho znáte, diagnostikováni s TDS (Trump Derangement Syndrome)?“ ptá se ve videu vygenerovaný Trump. Následně uvádí, že má pro tuto fiktivní diagnózu léčebný plán.
Video, které připomíná farmaceutickou reklamu, prezident zveřejnil na své sociální síti X.
Obsahuje kompilaci umělou inteligencí vytvořených výpovědí, které mají simulovat svědectví Julie Robertsové, Roberta De Nira, Rosie O’Donnellové, Whoopi Goldbergové, Johna Leguizama a Edwarda Nortona. Tyto známé tváře v minulosti kritizovaly Trumpovu politiku, nebo se s prezidentem dostaly do sporu.
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„Trpím už přes deset let a poté, co jsem poslechla doktora Trumpa, vidím určité výsledky,“ říká ve videu falešná O’Donnellová.
„Myslela jsem si, že jsem ztracený případ a že mě to bude ovlivňovat po zbytek mého života. Ale po absolvování léčebného plánu vidím rozdíl,“ dodává umělou inteligencí vytvořená Goldbergová.
Avatar De Nira, kterému v minulosti prezident hrozil deportací, ve falešném videu popisuje: „Nemohl jsem jíst, nemohl jsem spát. Byl jsem neustále rozzlobený. Znepříjemňoval jsem život všem kolem sebe.“
Vygenerovaná Julia Robertsová dodává, že má pocit, jako by za poslední dva roky zestárla o dvacet let. “Byla jsem tak znepokojená, že jsem se opravdu začala strachovat o svoji budoucnost.“
Na konci videa představuje AI verze Trumpa „jednoduchý léčebný plán“. Doporučuje pacientům, aby vypnuli falešné zprávy a pomodlili se. „A pokud se někdy budete cítit úzkostně, dejte si prostě dietní Coca-Colu jako já, a uvidíte ve svém životě značnou změnu,“ doporučuje.
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Prezident zveřejňuje na sociálních sítích videa a obrázky vygenerované umělou inteligencí již dlouho. Mnohé z nich byly v minulosti ostře kritizovány. Šlo například o nyní již smazané video na platformě Truth Social, v němž byli bývalý prezident Barack Obama s manželkou Michelle Obamovou zobrazeni jako opice, informuje magazín The Hollywood Reporter.
Ani zmiňovaný „syndrom Trumpovy posedlosti“ není novinkou. Trump termín použil například po smrti režiséra Roba Reinera a jeho manželky. Prezident pár ostře kritizoval kvůli jejich progresivním názorům a konstatoval, že jejich smrt byla způsobena hněvem spojeným s „TDS“.