Trump nabídl jordánskému králi Západní břeh, monarchu šokoval, uvádí kniha

„Myslel jsem, že mám infarkt,“ řekl americkému kamarádovi v roce 2018 Abdalláh II. „Nemohl jsem dýchat. Svíjel jsem se,“ dodal jordánský král podle nové knihy The Divider: Trump in the White House 2017-2021. Jejími autory jsou zpravodaj listu The New York Times Peter Baker a Susan Glasserová, která je novinářkou časopisu The New Yorker.

Podle zprávy listu WP si Trump zřejmě neuvědomil, že tento krok může destabilizovat hášimovské království. Více než polovina z 9,5 milionu obyvatel Jordánska je totiž palestinského původu, někteří z nich vyzvali ke svržení monarchie.

Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu, který s Jordánskem hraničí, Trump podle WP nabídl jordánskému králi v roce 2018. Jde přitom o území, které není pod kontrolou USA. Trump si ovšem myslel, že jordánskému králi prokáže laskavost.

Izrael Západní břeh Jordánu obsadil za války v roce 1967. Palestinci na tomto území chtějí mít vlastní stát. Kromě 2,5 milionu Palestinců zde v desítkách osad žije půl milionu Izraelců.

Kniha Bakera a Glasserové, jejíž kopii získal deník The Washington Post, je poslední z dlouhé řady hluboce propíraných zákulisních zpráv, v nichž vystupují nebo je napsali lidé zasvěcení do dění v Trumpově administrativě. Někteří z nich přitom tvrdí, že se snažili omezit nejhorší instinkty 45. prezidenta USA.

Baker a Glasserová, kteří jsou manželé, uvádí, že jejich kniha vychází z reportáží, které připravili pro svá média, „a také z přibližně 300 původních rozhovorů, které byly vedeny výhradně pro tuto knihu“.

„Získali jsme soukromé deníky, poznámky, zápisky, e-maily, textové zprávy a další dokumenty, které vrhají nové světlo na Trumpovo působení v úřadu,“ uvádějí. Novináři také vedli dva rozhovory s Trumpem v jeho sídle Mar-a-Lago.

Jedním z témat, která se v knize objevují, je Trumpova fixace na útoky proti domnělým nepřátelům a rostoucí obavy vrcholných představitelů jeho administrativy.

Podle jiného úryvku ze stejné knihy zveřejněného v srpnu se Trump během prezidentského mandátu svěřil svému personálnímu šéfovi, že si přeje, aby jeho generálové k němu byli stejně loajální, jako byli němečtí generálové za druhé světové války k Adolfu Hitlerovi.