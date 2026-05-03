Trump varoval, že je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o již ohlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Americká základna Ramstein v Německu | foto: DVIDS

„Snížíme počet výrazně. A snížíme ho mnohem více než o 5000,“ řekl Trump novinářům na Floridě, než nastoupil do letadla.

Pentagon v pátek oznámil, že Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Jde o přibližně 15 procent z 36 tisíc amerických vojáků v Německu, kde tato přítomnost sehrává klíčovou roli v bezpečnosti i místní ekonomice, poznamenala agentura AFP.

Trumpovo oznámení o ještě drastičtějším snížení počtu amerických vojáků dala do souvislosti s výroky kancléře Merze, že Američané zjevně nemají v Íránu žádnou strategii a že Teherán ponižuje přední světovou velmoc.

Americký prezident kritizuje tradiční evropské spojence za nedostatek podpory v jeho válce proti Íránu, kterou USA zahájily spolu s Izraelem na konci února. Dlouhodobě také požaduje, aby Evropané posílili svou obranu, a obviňuje je z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně.

„Stahování amerických vojsk se očekávalo“

Trumpovo počínání nicméně vzbudilo pochyby i mezi americkými republikány.

Oznámené stažení 5000 amerických vojáků z Německa a zrušení plánovaného vyslání praporu pro dalekonosnou palbu do stejné země vyvolává obavy, podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, uvedli ve společném prohlášení americký republikánský senátor a předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker a jeho stranický kolega Mike Rogers, který vede výbor pro ozbrojené síly ve Sněmovně reprezentantů.

„Stahování amerických vojsk z Evropy a Německa se očekávalo. My Evropané musíme převzít větší odpovědnost za naši bezpečnost,“ uvedl dříve německý ministr obrany Boris Pistorius.

Donald Trump také nepřímo zaútočil na Německo a jeho významný vývoz automobilů oznámením svého záměru zvýšit příští týden cla na auta dovážená do Spojených států z Evropské unie na 25 procent. Obviňuje EU z nerespektování obchodní dohody uzavřené loni v létě, přestože její ratifikace v „sedmadvacítce“ ještě nebyla dokončena.

„Slouží také zájmům Spojených států“

Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Uvedla rovněž, že si ponechá otevřené všechny možnosti k ochraně zájmů EU v případě, že USA podniknou opatření odporující podmínkám dohody.

Americká cla by znamenala „obrovské náklady pro německý a evropský automobilový průmysl, který již tak čelí velmi obtížným podmínkám“, reagovala v sobotu šéfka německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová. Vyzvala USA a EU, aby urychleně zahájily rozhovory a dodržovaly obchodní dohodu. Varovala, že náklady spojené se zvýšenými cly by nejspíše postihly také spotřebitele v USA.

Od konce studené války se americká přítomnost v Německu výrazně snížila, ale zůstává klíčová pro bezpečnost země tváří v tvář ruské hrozbě od invaze na Ukrajinu a zároveň podporuje tisíce pracovních míst a zakázek v německé ekonomice.

Donald Trump se ve čtvrtek také zmínil o možném snížení počtu amerických sil v Itálii a Španělsku. Na konci roku 2025 se v těchto dvou zemích nacházelo podle oficiálních údajů 12 662, respektive 3814 amerických vojáků. EU tehdy zdůraznila, že přítomnost amerických vojsk v Evropě „slouží také zájmům Spojených států“, připomněla AFP.

3. května 2026  7:19

