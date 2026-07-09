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Írán jsou Japonci, Zelenskyj je Putin. Trumpovy přeřeky vzbudily obavy o jeho zdraví

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  10:28
Americký prezident Donald Trump se poněkud ztrapnil na summitu NATO v Ankaře. Prohlásil, že na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln vystřelila „Japonská islámská republika“, přičemž měl zjevně na mysli Írán. Na summitu se dopustil i několika dalších přeřeknutí, čímž opět vyvolal otázky ohledně svého mentálního stavu a schopnosti vykonávat úřad.

„Japonská islámská republika vypálila 111 raket. A každou jednu z těch raket se podařilo sestřelit, drtivou většinu pomocí Patriotů, ale i jinými způsoby,“ řekl Trump při setkání se Zelenským na summitu. Americký prezident o útoku mluvil v souvislosti s povolením licence na výrobu systémů Patriot pro Ukrajinu.

Trump měl téměř jistě na mysli Íránskou islámskou republiku. Není však jasné, na jakou konkrétní událost přesně narážel. V březnu Írán oznámil, že zaútočil na USS Abraham Lincoln a poškodil ji, americká armáda to ale popřela.

Média si také všímají, že Trump možná omylem označil Zelenského za Putina. „Máte otázku na prezidenta Putina?“ zeptal se novinářů, zatímco ukazoval na Zelenského. Následně se Trump usmál, jako by si uvědomil, že jeho slova a gesto mohou být matoucí, a upřesnil, že po novinářích chtěl, aby mu dali otázku pro Putina, protože s ním bude mluvit.

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Šéf Bílého domu na summitu také zkomolil název dohody o íránském jaderném programu, kterou uzavřela administrativa Baracka Obamy. Označil ji jako JCPOC, ačkoliv oficiální zkratka zní JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). O tureckém prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoğanovi pak řekl, že je lídrem „skvělé společnosti“, než se opravil na „země“.

Trump už dříve pronesl několik kuriózních přeřeknutí. V lednu na Světovém ekonomickém fóru opakovaně označil Grónsko za Island.

Jeho chybné záměny znovu vyvolávají otázky ohledně prezidentova mentálního stavu. Trump je nejstarším člověkem, který nastoupil do Bílého domu. Kritiku odmítá s tím, že je zcela při smyslech, a odkazuje na zprávu z oficiální lékařské prohlídky, podle níž je ve skvělé kondici a je schopen vykonávat své povinnosti.

Sám Trump se přitom opakovaně pouštěl do svého předchůdce Joea Bidena s tím, že už není kognitivně schopen zastávat tak vysoce postavenou funkci. Biden se také proslavil některými přeřeknutími, například právě Zelenského také jednou označil za Putina.

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