Trump fantazíroval o odpálení jaderné bomby na KLDR, tvrdí jeho bývalý úředník

  11:45
Americký prezident Donald Trump během svého prvního termínu vyjadřoval touhu vrhnout jadernou zbraň na Severní Koreu. Vyděsil tím své poradce. Tvrdí to bývalý činitel ministerstva pro vnitřní bezpečnost Miles Taylor, který patří k prezidentovým kritikům.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během cesty z Kuala Lumpur v Malajsii do Tokia v Japonsku. (27. října 2025) | foto: Mark SchiefelbeinAP

Úředník ministerstva pro vnitřní bezpečnost Miles Taylor (5. března 2019)
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 205)
Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
„Trump během svého prvního termínu před svými poradci otevřeně fantazíroval o tom, že chce odpálit bomby,“ řekl Taylor stanici CNN. Podle něj tím prezident své poradce dost vyděsil.

Trump se v roce 2017 dostal do konfliktu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. KLDR ukazovala plány možného napadení amerického tichomořského ostrova Guam. „Severní Korea by neměla Spojeným státům dále vyhrožovat. Setkají se s ohněm a zuřivostí, jakou svět ještě neviděl,“ reagoval Trump.

Trumpovy obavy z Číny jsou oprávněné, věřím ale v jaderné odzbrojení, říká Bříza

Jeho plamenná slova v té době vzbudila velkou pozornost a obavy. Objevovaly se názory, že Trump jen blufuje a naznačuje možný jaderný úder na KLDR, aby ji odvrátil od jaderného programu a hrozeb vůči USA. Podle Taylora ale americký prezident „neměl připravenou žádnou 3D šachovou strategii“.

„Každý, kdo si myslí, že za tím byla nějaká sofistikovaná strategie s cílem vyděsit Kima, nezná pravdu. Prezident jel volný styl a děsil svůj tým,“ uvedl Taylor.

„Prezident se svěřil svým poradcům, jako je John Kelly, že velmi touží zasáhnout Severní Koreu jadernou zbraní,“ řekl portálu Newsweek. „Byl skutečně připraven uvrhnout Ameriku do smrtícího apokalyptického konfliktu, který by byl první oboustrannou jadernou válkou v historii.“

Bývalý činitel popsal případ, kdy tehdejší ministr obrany James Mattis vyšel z jednoho setkání s Trumpem a řekl Taylorovi a jeho kolegům: „Vy všichni se musíte připravit, jako kdybychom šli do války“.

Putin atomovku na Ukrajinu shodit chtěl, bál se ale odvety USA, tvrdí kniha

Podle Taylora experti prošli různé scénáře jaderného útoku a připravily plány odvety. „Podle mého názoru nebylo ministerstvo připraveno na typ jaderného konfliktu, který by Trump mohl vyvolat. A pokud vím, je to jediný případ v historii ministerstva, kdy vedoucí pracovníci museli provést nouzová cvičení z obavy, že prezident směřuje k možnému jadernému konfliktu.“

Trump Taylorovi odebral bezpečnostní prověrky

Bílý dům v reakci označil Taylora za podvodníka. „Zneužil své vládní postavení k prosazování svých vlastních ambicí, osobní slávy a finančního zisku namísto dodržování své ústavní přísahy,“ uvedl Bílý dům. „Zradil americký lid tím, že neoprávněnými způsoby zveřejnil citlivé informace, a není vůbec způsobilý vyjadřovat se k čemukoli, co se týká prezidenta nebo jeho administrativy,“ doplnil.

Taylor sloužil v Trumpově administrativě jako náčelník štábu ministerstva pro vnitřní bezpečnost. O prezidentovi napsal dvě kritické knihy. Prezident ho viní z vyzrazení citlivých informací a šíření lží. Odebral mu bezpečnostní prověrky a nařídil úřadům, aby přezkoumaly jeho chování, když byl ve funkci. Taylor uvádí, že za jeho odpor vůči prezidentovi mu chodí výhrůžky smrti, které děsí jeho ženu.

Exporadce Bolton čelí obžalobě. Trumpovy praktiky jsou jak za NKVD, nařkl prezidenta

Taylor o Trumpovi a jeho údajné touze mluví v době, kdy americký prezident nařídil americké armádě po 33 letech obnovit testy jaderných zbraní. Šéf Bílého domu to odůvodňuje tím, že Rusko, Čína, Severní Korea a Pákistán provádí vlastní jaderné testy.

