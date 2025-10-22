Hamás srovnají muslimské země, tvrdí Trump. Ty se ale do Gazy nehrnou

Víkendové propuknutí dalších bojů v Pásmu Gazy poté, co na návštěvě Izraele slavnostně oznámil konec krvavé války, šéfa Bílého domu vůbec nepotěšilo. V příspěvku na své sociální síti Truth Social naznačil, že nebyl jediný, koho rozčílilo jednání Hamásu.
Mnozí z našich nyní velkých spojenců na Blízkém východě a v oblastech kolem Blízkého východu mi výslovně a důrazně, s velkým nadšením, sdělili, že by uvítali příležitost na mou žádost vstoupit do Gazy se značnou silou a ‚srovnat náš Hamás‘, pokud bude i nadále jednat špatně a porušovat dohodu s námi,“ napsal americký prezident.
Trump dokonce tvrdí, že musel tyto nejmenované národy krotit. „Ještě ne!“ řekl jim údajně, stejně jako Izraeli. „Stále existuje naděje, že Hamás udělá správnou věc. Pokud tak neučiní, jeho konec bude rychlý, zběsilý a brutální,“ hrozí.
|
Bude mír až do další války? ptají se Izraelci. Příměří napoprvé nikdy nevyšlo
Prezident poděkoval všem zemím, které nabídly pomoc. Zvláště pak jmenoval „velkou a mocnou Indonésii“. Jakarta uvedla, že je připravená do Pásma Gazy poslat své mírové síly o počtu 20 tisíc vojáků.
Indonésie, nejlidnatější muslimská země na světě, je jediný stát, který se zatím k Trumpově plánu nasazení „dočasných mezinárodních stabilizačních sil“ v Gaze veřejně přihlásil. Jejich úkolem má být zajištění oblastí, odkud se stáhly izraelské jednotky, udržování pořádku, zabránění dalšímu vyzbrojování Hamásu a vycvičení palestinské policie.
Nedělat za Izrael špinavou práci
Otázkou ale je, kdo je povede a které státy budou ochotné své vojáky poslat. Portál The National se sídlem v Abú Dhabí uvádí s odkazem na své zdroje, že Káhira by měla vést čtyřčlennou stabilizační sílu složenou z nejméně 4 000 vojáků z Egypta, Ázerbájdžánu, Turecka a Indonésie. Web dodává, že vojáci nebudou vybaveni těžkými zbraněmi a budou se spoléhat hlavně na lehké střelné zbraně a obrněná vozidla. Spekuluje se též o možném zapojení Pákistánu.
„Nejprve potřebujeme co nejdříve rezoluci Rady bezpečnosti (OSN), která tento plán podpoří a zároveň legitimizuje mezinárodní stabilizační síly a stanoví jejich mandát a poslání,“ zdůrazňuje egyptský ministr zahraničí Badr Abdal Atí. „Úkolem mise by mělo být udržování míru, nikoli jeho vynucování,“ dodal s tím, že ne zahraniční aktéři, ale Palestinci sami by měli spravovat Pásmo Gazy.
|
V Gaze se opět bojuje. Hamás porušil příměří, provádíme odvetu, tvrdí Izrael
List The New York Times zmiňuje několik diplomatických zdrojů z různých zemí, podle kterých jejich státy nechtějí poslat své vojáky do Pásma Gazy, dokud nebude jasné, co je přesně cílem mise stabilizačních sil. Hlavním problém pro ně je otázka, zda se od nich bude vyžadovat boj se stále vyzbrojeným Hamásem. USA i Izrael vyžadují jeho odzbrojení, hnutí ale uvádí, že odevzdá zbraně až palestinskému státu.
„Vojenské zapojení v Gaze je pro arabské země politicky riskantní,“ podotýká Ghaith al-Omari, analytik think-tanku The Washington Institute for Near East Policy. „Nechtějí se zapojit a být vnímáni jako ti, kdo dělají špinavou práci za Izrael. Potřebují tedy pozvání od Palestinců a mandát Rady bezpečnosti OSN. Nechtějí také, aby jejich příspěvek spočíval pouze v zajištění příměří, které nevede k ukončení izraelské okupace.“
|
Hamás může chystat útok na palestinské civilisty, varují USA. Lež, reaguje hnutí
USA by chtěly zapojit mezinárodní stabilizační síly co nejdřív. Hamás je po vyčerpávající, zničující válce s Izraelem silně oslabený a noví dohlížitelé by toho mohli využít k získání kontroly nad oblastmi opuštěnými izraelským vojskem. Hamás se momentálně pokouší se do nich vrátit, přičemž vede boje s konkurenčními, Izraelem podporovanými skupinami.
Hraje se o hodně. Trump doufá, že trvanlivý mír mu vydláždí cestu k zopakování Abrahámovských dohod, uzavřených mezi Izraelem a arabskými státy v jeho prvním funkčním období. Palestinská otázka vždy byla hlavní překážkou normalizace vztahů mezi Izraelem a dalšími blízkovýchodními a muslimskými zeměmi. A šéf Bílého domu by tomu rád učinil přítrž.