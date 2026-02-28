Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že americká armáda začala „větší bojové operace“ v Iránu. Připustil, že američtí vojáci mohou zahynout. „Zničíme jejich rakety a srovnáme jejich raketový průmysl se zemí. Bude znovu zcela vymazán. Zlikvidujeme jejich námořnictvo,“ uvedl prezident.

„Naším cílem je bránit americký lid eliminací bezprostředních hrozeb ze strany íránského režimu, zlovolné skupiny velmi tvrdých a hrozných lidí. Jeho hrozivé aktivity přímo ohrožují Spojené státy, naše vojáky, naše základny v zahraničí a naše spojence po celém světě,“ řekl Trump na videu zveřejněném na jeho síti Truth Social.

Írán podle něj začal znovu budovat svůj jaderný program. „Tento teroristický režim nemůže mít jadernou zbraň,“ zdůraznil Trump.

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelští civilisté pobývající v úkrytu v Ramat Ganu poté, co poplachy oznámily, že Izrael zahájil útok na Írán. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Podle prezidenta Írán vyvíjí rakety dlouhého doletu, které ohrožují USA a další země. „Zničíme jejich rakety a srovnáme jejich raketový průmysl se zemí. Bude znovu zcela vymazán. Zlikvidujeme jejich námořnictvo. Zajistíme, aby teroristé v regionu už nemohli destabilizovat oblast ani svět a útočit na naše síly,“ dodal prezident.

„Američtí hrdinové mohou padnout a můžeme mít oběti. To se ve válce často stává,“ připustil Trump. „Děláme to pro budoucnost a je to ušlechtilé poslání. Modlíme se za každého příslušníka ozbrojených sil, který nezištně riskuje svůj život, aby zajistil, že Američané a naše děti nikdy nebudou ohroženi Íránem vyzbrojeným jadernými zbraněmi.“

Šéf Bílého domu vybídl členy íránských Revolučních gard a příslušníky íránské armády, ať složí zbraně. „Dnes večer říkám, že musíte složit zbraně a mít úplnou imunitu, nebo alternativně čelit jisté smrti,“ prohlásil.

Zároveň vyzval Íránce, aby převzali moc. „Dnes večer říkám, že hodina vaší svobody je na dosah,“ řekl. „Toto bude pravděpodobně vaše jediná šance po generace,“ dodal s tím, že USA je budou podporovat „drtivou silou a ničivou mocí“. Zároveň Íránce varoval, ať zůstanou doma, protože „bomby budou padat všude“.

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, rakety explodují i v Isfahánu, Tabrízu a dalších íránských městech. Podle íránských médií útok zasáhl v podstatě celou zemi. Teherán už podle zdroje agentury Reuters připravuje odvetu. Írán, Izrael a Irák uzavřely svůj vzdušný prostor.

Trumpova administrativa v posledních dnech jednala v Ženevě s představiteli islamistického režimu o jeho jaderném programu. USA požadují úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení jeho balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán trvá na tom, že rozhovory se mohou týkat jen jaderných otázek.

