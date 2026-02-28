Trump potřebuje bleskovou kapitulaci Íránu. Má málo raket a volby jsou za rohem

Trump se do války s Íránem evidentně pustil povzbuzen úspěchem ve Venezuele. Byla to blesková, čistá práce. Američané chirurgicky přesným výsadkem dekapitovali socialistický režim, jeho vůdce Nicoláse Madura transportovali před soud v New Yorku a šéf Bílého domu mohl oznámit, že od této chvíle budou Venezuelu „řídit“ Spojené státy.
Něco podobného je v Íránu těžko představitelné. I kdyby Američané zlikvidovali šestaosmdesátiletého ajatolláha Chameneího, okamžitě by na jeho místo dosedl jiný představitel teokratického režimu nebo revolučních gard.
Pokud Írán dokáže provést několik rozsáhlých salv raketových a dronových útoků proti americkým silám a Izraeli, mohou USA během jednoho či dvou dnů vyčerpat celoroční zásobu klíčové obranné munice.