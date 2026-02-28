Trump potřebuje bleskovou kapitulaci Íránu. Má málo raket a volby jsou za rohem

Premium

Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026) | foto: ČTK

Adam Hájek
  11:48
Donald Trump, halasný kritik válek v Iráku a Afghánistánu, se pustil do svého největšího vojenského dobrodružství. Spolu s Izraelci napadl Írán. Islamistický režim v Teheránu je značně oslabený, ale nemá kam couvnout. Raketového programu se určitě nevzdá, smršť bomb se radši pokusí přečkat. Američané si navíc dlouhou válku nemohou dovolit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Trump se do války s Íránem evidentně pustil povzbuzen úspěchem ve Venezuele. Byla to blesková, čistá práce. Američané chirurgicky přesným výsadkem dekapitovali socialistický režim, jeho vůdce Nicoláse Madura transportovali před soud v New Yorku a šéf Bílého domu mohl oznámit, že od této chvíle budou Venezuelu „řídit“ Spojené státy.

Něco podobného je v Íránu těžko představitelné. I kdyby Američané zlikvidovali šestaosmdesátiletého ajatolláha Chameneího, okamžitě by na jeho místo dosedl jiný představitel teokratického režimu nebo revolučních gard.

Pokud Írán dokáže provést několik rozsáhlých salv raketových a dronových útoků proti americkým silám a Izraeli, mohou USA během jednoho či dvou dnů vyčerpat celoroční zásobu klíčové obranné munice.

Stacie Pettyjohnováthink-tank Center for a New American Security,

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly i na dalších místech v zemi. Izrael vydal varování pro své obyvatele poté, co armáda...

28. února 2026  7:37,  aktualizováno  11:59

Trump potřebuje bleskovou kapitulaci Íránu. Má málo raket a volby jsou za rohem

Premium
Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)

Donald Trump, halasný kritik válek v Iráku a Afghánistánu, se pustil do svého největšího vojenského dobrodružství. Spolu s Izraelci napadl Írán. Islamistický režim v Teheránu je značně oslabený, ale...

28. února 2026  11:48

Manévry kolem narkomana. Pytlík s krystaly vyvolal velký zásah záchranářů

Složky IZS měly v Praze manévry kvůli pytlíčku zajištěnému u hospitalizovaného...

Manévry vyvolal v sobotu dopoledne pytlíček s krystalickou látkou, který pražští policisté v noci zajistili po převozu do nemocnice u zfetovaného člověka. Na policejní služebnu v Sokolské ulici...

28. února 2026  11:40

Polsko o Íránu vědělo, Norsko kritizuje. Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že by podpořil operaci Spojených států proti režimu v Teheránu, ale nikoliv proti lidem v Íránu. Ti podle něj potřebují pomoc, aby svrhli režim,...

28. února 2026  10:44,  aktualizováno  11:31

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka po útoku Izraele a USA na Írán pro iDNES.cz v sobotu ráno řekl, že Česká republika v současné době neplánuje evakuační lety. „Letecký prostor Íránu je uzavřený. S...

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  11:28

Aerolinky ruší kvůli Íránu na týden lety, ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

28. února 2026  11:24

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...

28. února 2026  11:15

Trousil špalky i pily. Řidič se zákazem zběsile ujížděl policii polními cestami

Honička po polích: padaly pily i špalky

Polními cestami ujížděl policii u Verneřic na Děčínsku šestatřicetiletý řidič pick-upu. Dupl na plyn ve chvíli, kdy se jej policisté snažili zastavit a zkontrolovat. Během jízdy trousil z korby dřevo...

28. února 2026  10:29

Válka, nebo vyjednávání? Íránská odpověď bude odpovídat síle útoku, míní politolog

Graffiti na zdi v Teheránu s nápisem „Pryč s USA“ je vidět poté, co Izrael...

Až bude zřejmé, jaké škody izraelský útok v Íránu napáchal, bude možné předvídat intenzitu íránské odpovědi. Jaký další vývoj je pravděpodobný, se podle politologa Josefa Krause z Masarykovy...

28. února 2026  10:10

Havlíček: Neviditelná ruka trhu v energetice končí, bez garancí státu už to nejde

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr...

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v Rozstřelu na iDNES.cz zopakoval, že vláda má scénář na výkup minoritních akcií ČEZ, konkrétní kroky ale odmítl komentovat s odkazem na citlivost...

28. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

RECENZE: Je až neskutečné, kolik akce, napětí i humoru nabízí tajný film z Íránu

75 % Premium
Z filmu Drobná nehoda

Do obličeje svému mučiteli nikdy neviděl, ale podle typické chůze s protézou jej pozná kdykoli kdekoli. Nebo ne? Takové je východisko snímku Drobná nehoda, který se Zlatou palmou z Cannes a se dvěma...

28. února 2026

Umělecké aukce se přesouvají na internet. Pro kupce je to výhodnější, říká galerista

V online prodeji se od covidu objevují stejní umělci jako v kamenných aukčních...

Místo klepání kladívka kliknutí myší, to je zvuk, který stále častěji provází české aukce umění. Podle galeristy Jakuba Sluky se aukce přesouvají na internet a nabízejí mimořádná díla. „Internet...

28. února 2026  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.