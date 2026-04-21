Prosím, neubližujte jim! Trump orodoval za propuštění žen, které Írán chce popravit

„Íránským představitelům, kteří brzy zahájí jednání s mými zástupci: Velmi bych ocenil, kdyby tyto ženy propustili,“ napsal Trump na svou sociální síť Truth Social s tím, že bude respektovat skutečnost, že Írán ženy nepopravil
„Prosím, neubližujte jim! Byl by to skvělý začátek našich jednání!!!“ dodal americký prezident.
Trump v příspěvku odkázal na příspěvek proizraelského aktivisty Eyala Yakobyho, který o plánech Íránů osmici žen popravit referoval na síti X.
„Ani slovo od mezinárodního společenství nebo takzvaných organizací na ochranu lidských práv,“ doplnil Yakoby a zveřejnil tváře vězněných žen.
Deník The New York Post zjistil, že na jedné z fotografií je demonstrantka Bity Hemmati. Ta byla zatčena spolu se svým manželem a dvěma dalšími muži během lednových protirežimních demonstrací.
Úřady obvinily Hemmati z používání výbušnin a zbraní, házení předmětů, jako jsou betonové bloky, účasti na protestních shromážděních a narušování národní bezpečnosti, uvedl list s odkazem na opoziční Národní radu íránského odporu (NCRI).
V příspěvku jsou také šestnáctiletá Diana Taherabadi, třiatřicetiletá Mahboubeh Shabani a Ensieh Nejati, kurdská aktivistka za práva žen, která byla začátkem roku 2025 odsouzena k trestu smrti.
Údaje o dalších zmíněných ženách nedokázal deník nezávisle ověřit.
Americká agentura Human Rights Activists News Agency (HRANA) s odkazem na svou síť zdrojů uvnitř Íránu uvádí, že bylo během demonstrací zadrženo přes 50 tisíc lidí. Začátkem roku režim popravil více než 300 z nich.