Prosím, neubližujte jim! Trump orodoval za propuštění žen, které Írán chce popravit

Americký prezident Donald Trump vyzval Írán k propuštění osmi žen, které plánuje islámský režim popravit. Možné propuštění označil za skvělý začátek vzájemných jednáních, informoval deník The New York Post, kterému se několik žen podařilo identifikovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Íránským představitelům, kteří brzy zahájí jednání s mými zástupci: Velmi bych ocenil, kdyby tyto ženy propustili,“ napsal Trump na svou sociální síť Truth Social s tím, že bude respektovat skutečnost, že Írán ženy nepopravil

„Prosím, neubližujte jim! Byl by to skvělý začátek našich jednání!!!“ dodal americký prezident.

Trump v příspěvku odkázal na příspěvek proizraelského aktivisty Eyala Yakobyho, který o plánech Íránů osmici žen popravit referoval na síti X.

„Ani slovo od mezinárodního společenství nebo takzvaných organizací na ochranu lidských práv,“ doplnil Yakoby a zveřejnil tváře vězněných žen.

Deník The New York Post zjistil, že na jedné z fotografií je demonstrantka Bity Hemmati. Ta byla zatčena spolu se svým manželem a dvěma dalšími muži během lednových protirežimních demonstrací.

Írán obvinil USA po útoku na jeho loď z porušení příměří. Slíbil odvetu

Úřady obvinily Hemmati z používání výbušnin a zbraní, házení předmětů, jako jsou betonové bloky, účasti na protestních shromážděních a narušování národní bezpečnosti, uvedl list s odkazem na opoziční Národní radu íránského odporu (NCRI).

V příspěvku jsou také šestnáctiletá Diana Taherabadi, třiatřicetiletá Mahboubeh Shabani a Ensieh Nejati, kurdská aktivistka za práva žen, která byla začátkem roku 2025 odsouzena k trestu smrti.

Údaje o dalších zmíněných ženách nedokázal deník nezávisle ověřit.

„Lepší než Obamova a Bidenova.“ Trump slibuje jadernou dohodu s Íránem

Americká agentura Human Rights Activists News Agency (HRANA) s odkazem na svou síť zdrojů uvnitř Íránu uvádí, že bylo během demonstrací zadrženo přes 50 tisíc lidí. Začátkem roku režim popravil více než 300 z nich.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:29

Změna trestního zákoníku by mohla opět přitvrdit za neplacení výživného

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci začali projednávat novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než...

21. dubna 2026  5:38,  aktualizováno  18:15

Íránská ropa neunikla ani tisíce kilometrů daleko. USA udeřily v Bengálském zálivu

Americké síly v Bengálském zálivu zadržely tanker převážející íránskou ropu....

Americké síly v Bengálském zálivu zadržely ropný tanker Tifani převážející ropu z Íránu, na plavidlo byly v minulosti uvaleny sankce právě za transport íránské ropy, uvedl Pentagon. Americká armáda...

21. dubna 2026  18:11

Pro návrh, že Vystrčil na Tchaj-wan patří, hlasovali i čtyři vládní poslanci

Šéf českého Senátu Miloš Vystrčil v tchajwanském parlamentu (1. září 2020)

Proti omezování cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan vládou Andreje Babiše se ohradily TOP 09 i ODS. „Nejezdit na Tchaj-wan je poklonkování Číně,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel....

21. dubna 2026,  aktualizováno  18:05

Za zničení sochy Ježíše stihl izraelské vojáky trest. Armáda zajistila novou

Izraelský voják na jihu Libanonu zničil sochu Ježíše.

Izraelský voják, který v jižním Libanonu kladivem zničil sochu Ježíše Krista, a další, jenž ho při tom vyfotil, budou postaveni mimo službu a stráví 30 dní ve vojenské vazbě. Podle agentury AP to v...

21. dubna 2026  18:03

Radost střídá smutek. Co potkalo Maroko po rekordních zimních záplavách

Zemědělská půda, která vznikla v rámci projektu spolupráce mezi Čínou a Gambií...

Letošní úroda obilovin bude v Maroku po zimních záplavách oproti loňskému roku pravděpodobně dvojnásobná. Díky vydatným dešťům dosáhne úroda podle odhadů téměř devíti milionů tun, uvedl v úterý...

21. dubna 2026

Zablokujeme Sněmovnu, aby nedošlo k volbě členů Rady ČT, slibuje opozice

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Opozice oznámila, že zablokuje Sněmovnu, pokud bude vládní koalice usilovat o volbu nových členů Rady České televize. Jako první to oznámil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, další opoziční strany...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  17:58

Ukrajina dokončila opravu Družby, lze obnovit provoz, oznámil Zelenskyj

Ropovod Družba u ukrajinského města Brody

Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder a zařízení může obnovit provoz, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Maďaři i Slováci potvrdili, že...

21. dubna 2026  16:47,  aktualizováno  17:45

Poletím běžnou linkou, ale je to nůž do zad, řekl Vystrčil k cestě na Tchaj-wan

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zkritizoval kabinet premiéra Andreje Babiše za to, že mu odmítl poskytnout vládní speciál k cestě na Tchaj-wan. „Poletím běžnou linkou, je to ale nůž do zad,“...

21. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:08

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Muž napadl ženu silným klackem. Zaměstnankyně servisu s traktory skončila v...

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s...

21. dubna 2026  17:03

Učil jak na ekologické blokády či sabotáže. Fakulta ho po Macinkově kritice propustila

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy přestal vyučovat doktorand Róbert Repka. Jeho předmět čelil kritice ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky, který upozornil, že kurz Úvod...

21. dubna 2026  16:55

