Trump to ve středu prohlásil před odletem do Dallasu, kde vystoupí na celonárodním sjezdu Republikánské strany. Ten se koná mimořádně před volbami do Kongresu, ke kterým Američané půjdou 3. listopadu.
V polovině prezidentova funkčního období jsou volby považovány za celonárodní referendum o výkonu šéfa Bílého domu.
Trumpova popularita ve Spojených státech totiž podle průzkumů v poslední době klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. Američané jsou frustrovaní kvůli válce s Íránem a rostoucím životním nákladům.
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„Myslím, že válka skončí okamžitě po volbách, protože už to déle nevydrží. Zoufale se chtějí pokusit volby ovlivnit,“ řekl novinářům Trump o Íráncích. Válka s Íránem trvá už od konce února a její konec je zatím v nedohlednu.
Írán ve středu uvedl, že zaútočil na dva americké torpédoborce a další lodě poté, co USA v úterý zničily pět íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu. Podle USA byly americké údery odvetou za předchozí íránské útoky, které zasáhly loď americké armády.
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Obnovení bojů způsobilo prudký nárůst cen ropy. Cena severomořské ropy Brent poprvé od 24. července překročila 100 dolarů za barel.
Ceny ropy by také mohly klesnout, jakmile válka po volbách skončí, řekl dnes Trump. Diplomatická jednání s Teheránem jsou podle něj stále možná, ale nejsou pro Washington prioritou. „Ano, k vyjednávání by mohlo dojít, ale není to něco, čím bychom se teď zabývali,“ řekl prezident.
Íránský nukleární program
Spojené státy a Izrael zdůvodnily válku proti Íránu, kterou zahájily na konci února, snahou zabránit islámské republice získat nukleární zbraně. Boje sice ustaly díky příměří. To je ale opakovaně porušováno.
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Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho nukleární program je čistě mírový a že se nesnaží vyvinout jadernou bombu.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně nyní poprvé za 20 let nahlásila Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje na vyšetřování stop uranu. Ty její inspektoři zjistili na různých nepřiznaných místech v Íránu.
Pro rezoluci v sídle MAAE ve Vídni hlasovalo 23 zemí v 35členné Radě guvernérů. Proti se vyslovily Čína, Rusko a Niger, dalších osm států se zdrželo a jedna země se hlasování pro nedoplatky na členských příspěvcích zúčastnit nemohla. Návrh rezoluce předložily Spojené státy, Británie, Francie a Německo.
O tomto diplomatickém kroku, který nyní MAAE učinila, se uvažovalo od června 2025. Tehdy Rada guvernérů oficiálně konstatovala, že Írán neplní závazky týkající se nešíření jaderných zbraní.