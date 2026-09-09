Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Válka s Íránem skončí po volbách. Teherán ji déle nevydrží, tvrdí Trump

Autor: ,
  21:35
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. (27. srpna 2026) | foto: Manuel Balce CenetaAP

Donald Trump (24. srpna 2026)
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....
Donald Trump
Donald Trump (3. srpna 2026)
8 fotografií
Americký prezident Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Írán chce podle republikánské hlavy státu ovlivnit americké volby. Nedokáže už ale dlouho odolávat ekonomickému tlaku, který na něj USA vyvíjejí.

Trump to ve středu prohlásil před odletem do Dallasu, kde vystoupí na celonárodním sjezdu Republikánské strany. Ten se koná mimořádně před volbami do Kongresu, ke kterým Američané půjdou 3. listopadu.

V polovině prezidentova funkčního období jsou volby považovány za celonárodní referendum o výkonu šéfa Bílého domu.

Trumpova popularita ve Spojených státech totiž podle průzkumů v poslední době klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. Američané jsou frustrovaní kvůli válce s Íránem a rostoucím životním nákladům.

Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump

„Myslím, že válka skončí okamžitě po volbách, protože už to déle nevydrží. Zoufale se chtějí pokusit volby ovlivnit,“ řekl novinářům Trump o Íráncích. Válka s Íránem trvá už od konce února a její konec je zatím v nedohlednu.

Írán ve středu uvedl, že zaútočil na dva americké torpédoborce a další lodě poté, co USA v úterý zničily pět íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu. Podle USA byly americké údery odvetou za předchozí íránské útoky, které zasáhly loď americké armády.

Konečně je přestala bavit hrozná migrační pravidla, chválí Trump triumf AfD

Obnovení bojů způsobilo prudký nárůst cen ropy. Cena severomořské ropy Brent poprvé od 24. července překročila 100 dolarů za barel.

Ceny ropy by také mohly klesnout, jakmile válka po volbách skončí, řekl dnes Trump. Diplomatická jednání s Teheránem jsou podle něj stále možná, ale nejsou pro Washington prioritou. „Ano, k vyjednávání by mohlo dojít, ale není to něco, čím bychom se teď zabývali,“ řekl prezident.

Íránský nukleární program

Spojené státy a Izrael zdůvodnily válku proti Íránu, kterou zahájily na konci února, snahou zabránit islámské republice získat nukleární zbraně. Boje sice ustaly díky příměří. To je ale opakovaně porušováno.

Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Kdo jim pomůže, pocítí důsledky, slíbil

Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho nukleární program je čistě mírový a že se nesnaží vyvinout jadernou bombu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně nyní poprvé za 20 let nahlásila Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje na vyšetřování stop uranu. Ty její inspektoři zjistili na různých nepřiznaných místech v Íránu.

Pro rezoluci v sídle MAAE ve Vídni hlasovalo 23 zemí v 35členné Radě guvernérů. Proti se vyslovily Čína, Rusko a Niger, dalších osm států se zdrželo a jedna země se hlasování pro nedoplatky na členských příspěvcích zúčastnit nemohla. Návrh rezoluce předložily Spojené státy, Británie, Francie a Německo.

O tomto diplomatickém kroku, který nyní MAAE učinila, se uvažovalo od června 2025. Tehdy Rada guvernérů oficiálně konstatovala, že Írán neplní závazky týkající se nešíření jaderných zbraní.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

S vítěznou AfD se skoro nikdo nechce bavit, s nabídkou uspěla jen u BSW

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Němečtí sociální demokraté (SPD), strana Zelených, postkomunistická Levice i konzervativní Křesťanskodemokratická unie odmítli nabídku Alternativy pro Německo (AfD) na sondážní rozhovory o sestavení...

9. září 2026  22:17

Báli se, že si ublíží. Policie pátrala po dvaatřicetiletém muži, ten měl jen špatný den

ilustrační snímek

Policie na Jihlavsku hledala dvaatřicetiletého Radka Roháčka, který si měl chtít údajně ublížit. Nakonec se z toho ale vyklubal jen obtížný den a policisté muže vypátrali krátce po jednadvacáté...

9. září 2026  19:38,  aktualizováno  21:58

Zelenského letoun málem zasáhl dron, řekl norský premiér. Ukrajina: Tak zle nebylo

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron, řekl dnes bez podrobností norský premiér Jonas...

9. září 2026  20:19,  aktualizováno  21:56

Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump

Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině....

Ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině, prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump. Konverzaci se šéfem Kremlu označil za skvělou. Prezidenti...

9. září 2026  21:53

Válka s Íránem skončí po volbách. Teherán ji déle nevydrží, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Írán chce podle republikánské hlavy státu ovlivnit americké volby....

9. září 2026  21:35

Vláda prosadila EET. Bude se týkat kontaktních plateb, i kartou a QR kódem

Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě znovu schválila elektronickou evidenci tržeb (EET) a odmítla změny navržené Senátem. Vláda si od evidence tržeb slibuje narovnání podnikatelského prostředí a...

9. září 2026  5:37,  aktualizováno  21:35

V Berlíně měli pietu za Čechoslováky popravené nacisty. Z AfD nepřišel nikdo

Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu...

Více než 670 Čechoslováků popravených nacisty v berlínské věznici Plötzensee si lidé ve středu připomněli na pietní ceremonii u příležitosti takzvaných krvavých nocí. Zvlášť se letos vzpomínalo na...

9. září 2026  20:34

Britská letiště během pár dnů zrušila na dva tisíce letů, kvůli problémům s řízením provozu

ilustrační snímek

Britská letiště ve středu opět rušila či odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes dva tisíce letů, na...

9. září 2026  19:32,  aktualizováno  20:28

V Evropě roste železná opona 2.0. Finsko čeká reprízu zimní války, Pobaltí staví bunkry

Premium
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem staví...

Zákopy. Bunkry. Miny. Ostnaté dráty. Na východní hranici NATO se urychleně pracuje na obranných liniích pro případ ruského útoku. Finsko právě dokončilo dvěstěkilometrový plot, v Polsku a Pobaltí se...

9. září 2026

Nejvytíženější přístavy Evropy. Rotterdam má před ostatními obrovský náskok

Rotterdamský přístav (18. dubna 2025)

Evropa je na lodní dopravě závislejší, než se může na první pohled zdát. Přes přístavy proudí většina zboží, které unie dováží a vyváží. Jednoznačně mezi nimi dominuje nizozemský Rotterdam, který za...

9. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Český slavík je tu. Sokol s Hámou startují letošní hlasování v tradiční soutěži

Z pořadu Hodně štěstí!

Ve středečním vysílání Televizních novin televize Nova moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují hlasování v letošním ročníku Českého slavíka. Hudební fanoušci budou moci svým favoritům posílat...

9. září 2026  19:30

Koalice znovu prosadila novelu, která má zrychlit povolování staveb

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová při jednání Sněmovny

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě znovu prosadila novelu stavebního zákona, která má podle vlády Andreje Babiše usnadnit a zrychlit povolování staveb. Přehlasovala veto Senátu. Stavební úřady...

9. září 2026  5:10,  aktualizováno  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×