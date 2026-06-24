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Íránci nastudovali Trumpův psychologický profil. A nasadili úspěšnou strategii

Jan Hron
  20:00
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One. (20. června 2026) | foto: AP

Vůdce íránské delegace Mohammad Báger Ghalíbáf na jednání s Američany za...
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. (21. června 2026)
Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...
23 fotografií
Specifický styl komunikace amerického prezidenta Donalda Trumpa našel v Íráncích důstojného protivníka. Ti podle zákulisních informací studují psychologický profil šéfa Bílého domu i jeho knihy o uzavírání dohod. Našli si vlastní způsob, jakým reagovat na Trumpova bombastická prohlášení, z nichž některá jednání spíš komplikují, než aby jim pomáhala.

Když v roce 2015 během jednání tehdejší americké administrativy Baracka Obamy s Íránem unikly informace o rozhovorech za zavřenými dveřmi do médií, američtí činitelé reagovali s nechutí. Domnívali se, že zveřejnění klíčových bodů před jejich uzavřením by mohlo zamezit dohodě.

Letos je situace úplně jiná. Během jednání se dostávají na veřejnost oficiální tvrzení přímo z nejvyšších míst, obvykle z americké strany. Načež je íránská strana obvykle rozporuje a dementuje. Co je dohodnuto či ne, je proto velmi nejasné.

„Ani se nevrátíte do své zkur... země,“ řekl, což Íránci chápali jako výhrůžku vyjednávacímu týmu.

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