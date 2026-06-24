Když v roce 2015 během jednání tehdejší americké administrativy Baracka Obamy s Íránem unikly informace o rozhovorech za zavřenými dveřmi do médií, američtí činitelé reagovali s nechutí. Domnívali se, že zveřejnění klíčových bodů před jejich uzavřením by mohlo zamezit dohodě.
Letos je situace úplně jiná. Během jednání se dostávají na veřejnost oficiální tvrzení přímo z nejvyšších míst, obvykle z americké strany. Načež je íránská strana obvykle rozporuje a dementuje. Co je dohodnuto či ne, je proto velmi nejasné.
„Ani se nevrátíte do své zkur... země,“ řekl, což Íránci chápali jako výhrůžku vyjednávacímu týmu.