Trump hrozí Íránu zachováním blokády. Příměří možná neprodloužím, dodal

Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu íránských přístavů. Zároveň dodal, že možná neprodlouží příměří, které má vypršet ve středu.
Donald Trump (16. dubna 2026)

Donald Trump (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026
Americký prezident Donald Trump (2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu 28. února. Zástupci Íránu a USA minulý týden uzavřeli příměří a poté vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek, proto se Trump rozhodl blokádu zavést.

„Možná ho (příměří) neprodloužím, ale blokáda bude pokračovat,“ řekl Trump novinářům na palubě letadla Air Force One. „Takže blokáda zůstane a bohužel budeme muset znovu začít shazovat bomby,“ dodal podle agentury Reuters.

Írán a USA uzavřely 14denní příměří v noci na 8. dubna a uplynulý víkend v pákistánském Islámábádu vedly mírová jednání o ukončení konfliktu. Žádnou dohodu ale neuzavřely, protože Teherán nepřistoupil na americký požadavek vzdát se výroby jaderné zbraně.

Írán může znovu uzavřít průliv, když bude pokračovat americká blokáda

Trump poté v neděli oznámil, že zahájí blokádu íránských přístavů. Ta začala o den později a její cílem je omezit íránské příjmy z prodeje ropy. Blokáda bude podle Trumpova dřívějšího vyjádření pokračovat, dokud nebude ze 100 procent dokončena americká „transakce“ s Íránem.

Írán v reakci na izraelsko-americké údery ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu. V pátek odpoledne vodní cestu otevřel pro obchodní lodě, dnes ale předseda íránského parlamentu pohrozil, že ji Teherán zase může uzavřít, pokud americká blokáda neskončí.

6. dubna 2026
Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Trump hrozí Íránu zachováním blokády. Příměří možná neprodloužím, dodal

Donald Trump (16. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu íránských přístavů. Zároveň dodal, že možná neprodlouží příměří,...

18. dubna 2026  7:22

Bém do konce měsíce ukáže plán proti závislostem, omezit chce i alkohol

Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém předloží do konce dubna plán s kroky proti závislostem do roku 2028. Vláda by mohla dokument projednat do konce června. Opatření se mají týkat mimo jiné i...

18. dubna 2026

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa prodloužila zhruba o měsíc výjimku umožňující zemím nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty, a to navzdory nedávnému prohlášení, že tak...

18. dubna 2026  4:10,  aktualizováno  4:35

Írán může znovu uzavřít průliv, když bude pokračovat americká blokáda

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026

Írán by mohl znovu uzavřít Hormuzský průliv, pokud bude pokračovat americká blokáda íránských přístavů. Na sociální síti X to napsal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od pátku...

18. dubna 2026  2:40,  aktualizováno  3:15

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

18. dubna 2026

Lidl expanduje s privátními značkami. Nově se objeví i v Kauflandu

V Kauflandu se začnou prodávat privátní značky Lidl. (17. dubna 2026)

Privátní značky přestávají být výsadou jednoho obchodníka. Kaufland nově zařadí do nabídky produkty, které zákazníci dosud znali pouze z Lidlu. Vedle již nabízené značky Parkside se v jeho regálech...

18. dubna 2026

Lidem musíme dát zábavu, pak otevřou peněženky, říká šéf sbírky historických vlaků

Premium
Šéf největší tuzemské sbírky historických vlaků Matěj Horn (13. dubna 2026)

Zakladatel konceptu modelových kolejišť Království železnic dostal důvěru od Českých drah k záchraně takzvané železniční nostalgie. „Nepotřebujeme druhé technické muzeum,“ říká nový šéf největší...

18. dubna 2026

Nacher o poplatcích: Seniorům a firmám je odpustíme ještě letos, náhrada nebude

Premium
Patrik Nacher (ANO)

Vládnímu návrhu na kompletní zrušení koncesionářských poplatků bude ještě v průběhu letošního roku předcházet novela z dílny koaličních poslanců, která má odpustit jejich placení studentům, seniorům...

18. dubna 2026

Exprezident jako spasitel i potížista. Favorit bulharských voleb zneklidňuje EU

Premium
Favorit. Rumen Radev slibuje skoncovat s korupcí.

Maďarský premiér Viktor Orbán sice končí, nikoli ale starosti Bruselu se vzpurnými politiky typu slovenského lídra Roberta Fica či italské premiérky Giorgii Meloniové. Další jméno na seznamu...

18. dubna 2026

Bělorusko staví cesty a dělostřelecká postavení u Ukrajiny, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády. Poukázal na zprávy rozvědky o...

17. dubna 2026  20:19,  aktualizováno  21:55

Řidič ukradl motory za 35 milionů, hrozí mu až deset let vězení

Ilustrační fotka.

Královéhradecká policie ukončila vyšetřování loňské krádeže zhruba stovky motorů do osobních aut za téměř 35 milionů korun. Navrhla obžalovat jednapadesátiletého řidiče kamionu, který náklad vezl z...

17. dubna 2026  21:21

Koncerty a po letech zbrusu nová píseň. Poslechněte si, s čím přichází Céline Dion

Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím

Kanadská zpěvačka Céline Dion, která po nemoci chystá na letošek návrat na pódia, zveřejnila po více než šesti letech novou původní píseň Dansons (Tancujme). Oznámilo to hudební vydavatelství Sony...

17. dubna 2026  20:58

