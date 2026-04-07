Íránská armáda označila Trumpa za vyšinutého: Jeho rétorika nic nemění

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž uvedla, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace. Informovala o tom agentura AFP.
Americký prezident Donald Trump před projevem o stavu válečné operace proti...

Americký prezident Donald Trump před projevem o stavu válečné operace proti Íránu (1. dubna 2026) | foto: Alex BrandonAP

„Hrubá a arogantní rétorika, stejně jako nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta, který je ve slepé uličce a ospravedlňuje opakované porážky americké armády, nemá žádný vliv na pokračování ofenzivy a drtivých operací,“ cituje AFP z vyjádření mluvčího íránské armády.

Írán může být zničen během jediné noci, možná se to stane v úterý, řekl Trump

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Trump podle agentury AFP v pondělí neschválil Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlá ve válce pokračovat. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA návrh příměří odmítl i Teherán, který zdůraznil nutnost trvalého ukončení války.

Trump v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Poškozené trakční vedení na Smíchově zastavilo vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikuje dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdí mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Krč, v...

Vietnam má nového prezidenta. Spojí funkci prezidenta i šéfa komunistické strany

Nový vietnamský prezident To Lam (22. května 2024)

Vietnamským prezidentem bude v příštích pěti letech generální tajemník tamní komunistické strany To Lam. Rozhodl o tom jednomyslně vietnamský parlament v úterý. Osmašedesátiletý Lam se tak stane...

7. dubna 2026  6:35

Češi užívají příliš mnoho probiotik. Jsou často k ničemu, ale mohou i škodit

Premium
ilustrační snímek

Harmonizace váhy, posílení imunity, snížení zánětu v těle, případně zlepšení pleti. To všechno slibují reklamy na probiotika, jogurty či kvašené výrobky. Postavené jsou na ozdravení střevní...

7. dubna 2026

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

Premium
ilustrační snímek

Hotelová snídaně už dávno není jen doplněk k přenocování. V segmentu vyššího hotelnictví se proměnila v klíčový prvek celkového zážitku hosta a často i v jeden z hlavních faktorů, které ovlivňují...

7. dubna 2026

Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti...

7. dubna 2026

SERE, divné slovo, které spasilo letce i Trumpa. Drsný kurz pro piloty v praxi

Premium
Zkáza. USA pro záchranu pilota obětovaly i některé stroje.

Když si ohmatal kosti, první, co asi udělal sestřelený americký plukovník po dopadu na íránskou půdu, bylo, že vytáhl nůž, uřízl si pár šňůr od padáku a asi i kus vrchlíku. Je jako pírko, docela...

7. dubna 2026

Írán tvrdí, že zaútočil na americkou výsadkovou loď, donutil ji ustoupit

Sledujeme online
Jednotka Navy Seals. Ilustrační snímek

Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu. Gardy tvrdí, že zaútočily i na kontejnerovou...

6. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  21:57

Pravoslavné Velikonoce bez útoků na energetiku? Kyjev Moskvě navrhl příměří

Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025)

Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr...

6. dubna 2026  21:02

Írán může být zničen během jediné noci, možná se to stane v úterý, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump řekl v pondělí, že Írán může být zničen během jediné noci. A možná se to stane v úterý v noci, řekl na tiskové konferenci v Bílém domě. Americký ministr obrany Pete...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  20:35

Ve Valtířově na Ústecku hoří v obtížném terénu les. Platí druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

6. dubna 2026  20:16

Rána mýtu letecké převahy USA. Sestřel letadla ale ukázal i slabinu Íránu

Premium
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Sestřelení amerického letounu F-15 vyvolalo pochyby o deklarované americké vzdušné převaze v Íránu. Odborníci poukazují, že Írán má i přes značné škody s čím operovat. Úspěšná záchranná akce ale též...

6. dubna 2026

