aoc Adéla Očenášková ČTK Autor:

Sledujeme online 20:13 , aktualizováno 20:39

Americký prezident Donald Trump se v průběhu následujících dvou týdnů rozhodne, zda se Spojené státy zapojí do izraelsko-íránského konfliktu. Podle zpravodajského webu BBC to uvedl Bílý dům. Nejmenovaný izraelský činitel nicméně předtím serveru The Times of Israel (ToI) řekl, že Izrael se o rozhodnutí dozví v průběhu jednoho až dvou dnů.