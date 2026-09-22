Prezident, který je znám svou zálibou ve změně zeměpisných názvů, rovněž řekl, že chce AI přejmenovat na super inteligenci (SI).
„Kdo bude mít SI, ten zvítězí,“ řekl Trump, který pro umělou inteligenci použil svůj termín. Prezident uvedl, že pokud jde o umělou inteligenci, jsou USA před Čínou.
Řada osobností, které u vývoje AI stály, případně se na něm podílejí, varuje před jejím příliš rychlým rozvojem, který by mohl vést i k zániku lidstva. Objevují se rovněž výzvy ke zpomalení vývoje AI a k větší regulaci této technologie.
„Je to kachna,“ řekl Trump o těchto varováních. Prezident v této souvislosti použil termín hoax, jak se mystifikacím či falešným informacím říká. Uvedl, že je to stejný případ jako mystifikace s otevřenými hranicemi, Ruskem, Ukrajinou či globálním oteplováním. „Planeta se ochlazuje,“ uvedl. Dodal, že americké ministerstvo spravedlnosti vývoj umělé inteligence sleduje.
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Válka s Íránem
Americký prezident Donald Trump věří, že Írán bude chtít se Spojenými státy po amerických listopadových volbách uzavřít dohodu. V úterním projevu na úvod 81. zasedání Valného shromáždění OSN zároveň varoval, že by mohl islámskou republiku zničit.
V úterním projevu na úvod 81. zasedání Valného shromáždění OSN zároveň varoval, že by mohl islámskou republiku zničit. Zdůraznil, že nepřipustí, aby Teherán získal jadernou zbraň.
Írán má před sebou podle Trumpa zářivou budoucnost, pokud se bude chtít dohodnout. Když ale nabídku dohodnout se Teherán odmítne, tak ho chce americký prezident zničit a poslat „do pekla“.
„Nikdy nepřipustím, aby Írán měl jaderné zbraně,“ řekl Trump, který zemi označil za největšího podporovatele terorismu a za násilníka, který rozvrací Blízký východ.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku. Tu na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán. Vyžádala si tisíce životů, především v Íránu a Libanonu, a otřásla globální ekonomikou. Dokument počítal s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.
Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak uvádí, že dohodu neplnily Spojené státy.
Válka na Ukrajině
Než Donald Trump začal projevem před nejvyššími představiteli států, tak novinářům před budovou oznámil, že jeho vzkaz ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi zněl: „Ukončete válku.“
Spojené státy ukončí válku na Ukrajině a stane se to dříve, než ostatní lidé očekávají, uvedl dneska Donald Trump v New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN, Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.
„Je načase válku skončit,“ řekl Trump. Prohlásil, že se již nechce dívat na snímky lidí, kteří v této válce zemřeli.
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Trump se od svého návratu do Bílého domu loni v lednu snaží zprostředkovat mírové řešení války. Tu rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, když v únoru 2022 nařídil ruské armádě vpadnout na Ukrajinu, čímž začal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. I přes diplomatickou snahu USA ale zatím žádný průlom nenastal.
V dnešním projevu Trump o ruské invazi na Ukrajinu hovořil jen krátce. Zmínil také, že americká první dáma Melania Trumpová odvedla skvělou práci, když se jí podařilo vyjednat návrat ukrajinských dětí z Ruska do vlasti. „Chtěl bych jí za to poděkovat,“ řekl.
V sále Trumpův projev poslouchal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Očekává se, že Trump i Zelenskyj se dnes na okraj zasedání v OSN setkají.